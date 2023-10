Beachvolleyball-WM: Medaillen- und Olympiaträume bei vier deutschen Duos Stand: 05.10.2023 10:37 Uhr Zum ersten Mal seit 20 Jahren wird die Beachvolleyball-WM in Lateinamerika ausgetragen. In Mexiko geht es vom 6. bis zum 15. Oktober nicht nur um Medaillen, sondern auch um einen Startplatz bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris. Vier deutsche Duos sind dabei.

In den Arenen von Tlaxcala, Huamantla und Apizaco sind Nils Ehlers/Clemens Wickler (Hamburg), Laura Ludwig/Louisa Lippmann (Hamburg), die in Hamburg trainierenden Svenja Müller/Cinja Tillmann sowie Sandra Ittlinger/Karla Borger (Stuttgart) am Start.

Weltmeister haben Olympia-Ticket sicher

Insgesamt gehen jeweils 48 Mannschaften bei den Frauen und Männern ins Titelrennen. Die Teams werden in zwölf Vorrundengruppen aufgeteilt. Die jeweiligen Gruppensieger und -zweiten sowie die besten vier Drittplatzierten sind für die K.o.-Runde qualifiziert. Die acht verbliebenen Gruppendritten spielen in einer "Lucky-Loser-Runde" vier weitere Teilnehmer aus.

Die Weltmeister bei den Frauen und Männern haben neben der Goldmedaille auch das Olympia-Ticket für Paris schon sicher.

Beide deutsche Meister-Duos am Start

Ehlers/Wickler, das einzige deutsche Männer-Team, ist an Nummer sechs gesetzt und dürfte in seiner Vorrundengruppe zu den Favoriten zählen. Die deutschen Meister treffen zunächst auf die Chilenen Noe Aravena/Vicente Orlando Droguett Torrealba (7.10.), dann auf die Polen Piotr Kantor/Jakub Zdybek (8.10.) und schließlich auf die US-Amerikaner Chaim Schalk/Tri Bourne (9.10.).

Müller/Tillmann, die vor einem Monat ebenfalls den DM-Titel gewannen und bei der WM vor einem Jahr in Rom Bronze holten, bekommen es mit den US-Amerikanerinnen Alexandra Klineman/Hailey Harward (7.10.), den Chinesinnen Jie Dong/Fan Wang (8.10.) und den Brasilianerinnen Tainá/Victoria (10.10.) zu tun.

Ludwig/Lippmann mit "Überzeugung" zur WM

Ludwig/Lippmann, erst seit November gemeinsam im Sand unterwegs, gehen nach dem dritten Platz bei der EM mit viel Selbstvertrauen an den Start. "Aus der Bronzemedaille haben wir Überzeugung und Bestätigung 'rausgezogen", sagte Ludwig. Das HSV-Duo spielt am 6.10. gegen Miki Ishii/Sayaka Mizoe (Japan), zwei Tage später gegen Tochukwu Nnoruga/Franco (Nigeria) und schließlich am 10.10. gegen Carol/Barbara (Brasilien).

Die Vorrunden-Gegnerinnen von Ittlinger/Borger sind die Brasilianerinnen Agatha/Rebecca (6.10.), die US-Amerikanerinnen Sara Hughes/Kelly Cheng (8.10.) und die Mexikanerinnen Albarran/Vidaurrazaga (10.10.).

