Basketball-Nationalspieler Hundt verlässt Oldenburg

Nationalspieler Bennet Hundt verlässt die Baskets Oldenburg und wechselt innerhalb der Basketball Bundesliga (BBL) zu den Academics Heidelberg. Das gaben beide Clubs am Montag bekannt. Der Point Guard erhält beim Abstiegskandidaten einen Vertrag über eineinhalb Jahre bis 2024. Hundt war zur Saison 2021/2022 aus Bamberg zu den Baskets gekommen. Durch seinen Abschied verpasst der 24-Jährige das Top Four um den BBL-Pokal, das im kommenden Monat in Oldenburg stattfindet (18./19. Februar). | 09.01.2023 13:10