Basketball-Pokal: Top Four findet in Oldenburg statt Stand: 15.12.2022 15:08 Uhr Der deutsche Basketball-Pokalsieger wird im kommenden Jahr in Oldenburg gekürt. Halbfinalist Baskets Oldenburg hat von der BBL den Zuschlag für die Ausrichtung des Top Four erhalten.

Wie die Basketball-Bundesliga am Donnerstag bekannt gab, werden die Niedersachsen das am 18. und 19. Februar des kommenden Jahres angesetzte Finalturnier in der 6.000 Zuschauer fassenden Oldenburger Arena ausrichten. Zuletzt waren die Baskets 2015 Gastgeber der Pokal-Endrunde gewesen und hatten in eigener Halle triumphiert.

Schüller: "Sportliche Konstellation ein Kracher"

"Wir sind sehr glücklich, dass Oldenburg den Zuschlag erhalten hat. Unsere gesamte Organisation hat in den letzten Wochen sehr intensiv daran gearbeitet, um das Top Four hierher zu holen", sagte Oldenburgs geschäftsführender Gesellschafter Hermann Schüller. "Sportlich ist die Konstellation der Teams schon ein Kracher, immerhin vier der aktuellen Top fünf aus der BBL werden den Pokal-Sieger ausspielen."

Am 18. Februar tritt Bayern München im Halbfinale gegen Titelverteidiger Alba Berlin an, Oldenburg bekommt es mit Ludwigsburg zu tun. Die Reihenfolge der Partien ist noch offen.

BBL-Chef Holz hofft auf "Wow-Momente"

"Wir freuen uns sehr, dass wir wieder in Oldenburg zu Gast sind. Die Voraussetzungen für hochklassige Begegnungen und tolle Wow-Momente sind gegeben", sagte BBL-Geschäftsführer Stefan Holz. In Oldenburg gebe es "eine moderne Multifunktions-Arena, ein hochprofessionelles Umfeld, kreative begleitende Ideen und natürlich Fans, die ihre 'Donnervögel' lautstark unterstützen". Auch die anderen Bewerber für das Event hätten "starke Angebote abgegeben".

