Stand: 15.11.2021 08:55 Uhr BBL-Pokal: Löwen Braunschweig treffen im Final Four auf Crailsheim

Die Basketball Löwen Braunschweig treffen im Halbfinale des Final Four auf den Liga-Konkurrenten Crailsheim. Das ergab die BBL-Pokal-Auslosung. Die Niedersachsen zogen nach dem 86:65 (40:30) gegen die Skyliners Frankfurt zum ersten Mal seit 2012 in die Endrunde ein, die am 19./20. Februar 2022 stattfindet. Im zweiten Halbfinale muss sich Alba Berlin mit den Niners Chemnitz auseinandersetzen, die sensationell Bayern München ausgeschaltet hatten. | 15.11.2021 08:55