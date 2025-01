Stand: 21.01.2025 08:50 Uhr Australische Nationalspielerin Freier kommt zum VfL Wolfsburg

Die Kaderplanungen bei den Bundesliga-Frauen des VfL Wolfsburg für die kommende Saison schreiten voran. Nach den Vertragsverlängerungen mit Lena Lattwein, Alexandra Popp, Svenja Huth und Janina Minge haben die Niedersächsinnen in Sharn Freier nun auch den ersten Neuzugang für die Spielzeit 2025/2026 vorgestellt. Wie der Club am Dienstagmorgen bekanntgabe, hat die 23-jährige Australierin einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028 unterzeichnet. Freier, die aktuell bei Brisbane Roar in der australischen Profiliga spielt, hat bislang zehn Länderspiele absolviert. | 21.01.2025 08:50