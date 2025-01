Stand: 16.01.2025 10:07 Uhr Minge verlängert ihren Vertrag bei den Wolfsburger Fußballerinnen

Janina Minge hat ihren ursprünglich 2027 auslaufenden Vertrag bei den Bundesliga-Frauen des VfL Wolfsburg um ein Jahr verlängert. Das neue Arbeitspapier der 25 Jahre alten deutschen Nationalspielerin ist bis zum 30. Juni 2028 datiert, wie die Niedersachsen am Donnerstagvormittag bekanntgaben. Minge war erst im vergangenen Sommer vom SC Freiburg nach Wolfsburg gewechselt. Sie bestritt für die "Wölfinnen" bislang alle zwölf Spiele in der Bundesliga, acht in der Champions League und je eines im DFB-Pokal sowie im Supercup. | 16.01.2025 10:06