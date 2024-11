VfL Wolfsburg: Popp verlängert ihren Vertrag bis 2026 Stand: 04.11.2024 10:18 Uhr Aus der Nationalmannschaft ist Alexandra Popp zurückgetreten, beim VfL Wolfsburg ist für die 33-Jährige noch lange nicht Schluss: Die Stürmerin, die zusammen mit Svenja Huth Kapitänin der VfL-Frauen ist, hat ihren Vertrag beim VfL Wolfsburg vorzeitig um eine weitere Saison verlängert.

Das neue Arbeitspapier der VfL-Rekordspielerin (343 Pflichtspiel-Einsätze) läuft bis zum 30. Juni 2026. Das teilte der Club am Montag mit. Seit ihrem Wechsel vom FCR 2001 Duisburg im Jahr 2012 schnürt die gebürtige Westfälin ihre Fußballschuhe für den VfL Wolfsburg.

Sie ist somit an allen Titelgewinnen der "Wölfinnen" beteiligt gewesen. Mit 13 DFB-Pokalsiegen, sieben Deutschen Meisterschaften, drei Champions-League-Siegen - die Titel mit Duisburg inbegriffen - sowie dem Olympiasieg 2016 zählt Popp zu den weltweit erfolgreichsten Fußballerinnen.

"Die Arbeit mit der Mannschaft und dem Trainerteam macht mir sehr viel Spaß." Alexandra Popp

"Es ist kein Geheimnis, dass ich mich beim VfL Wolfsburg sehr wohl fühle und dankbar bin für das Vertrauen über viele Jahre", so Popp. "Die Arbeit mit der Mannschaft und dem Trainerteam macht mir sehr viel Spaß. Es wird sehr in Details gearbeitet, und ich glaube, dass dadurch noch einiges an Qualität herauszuholen ist. Desweiteren gibt es ein Konzept und Ideen, den VfL weiterhin zu professionalisieren, um auf nationaler und internationaler Ebene weiter dranzubleiben."

Weitere Informationen ARD Mediathek Alexandra Popp - Ende Legende Alexandra Popp, Kapitänin, Anführerin und eine der Größen im deutschen Frauen-Fußball, beendet ihre DFB-Karriere. Video

Kellermann: "Vorbild für junge Spielerinnen"

Ralf Kellermann, Direktor Frauenfußball, sagte: "Es ist eine großartige Nachricht, dass 'Poppi' ihren Vertrag bei uns um eine weitere Saison verlängert hat - für den VfL Wolfsburg, für unsere Fans und für alle Freunde des deutschen Frauenfußballs. Mit ihren Qualitäten als absolute Leaderin auf und neben dem Platz sowie mit ihrer Mentalität ist sie ein Vorbild für junge Spielerinnen und ein wichtiger Faktor in unseren Kaderplanungen für die nächste Saison."

Darüber hinaus sei sie auch längst eine perfekte Botschafterin für den VfL Wolfsburg. Kellermann: "Umso schöner, dass diese Erfolgsgeschichte nun mindestens bis 2026 fortgeschrieben wird."

Heute erhält Popp erneut das "Silberne Lorbeerblatt"

Neben ihren Titeln mit Vereinen und Auswahlmannschaften hat Alexandra Popp auch zahlreiche persönliche Auszeichnungen erhalten: So wurde sie drei Mal "Fußballerin des Jahres", als erste Frau vom "kicker" zur "Persönlichkeit des Jahres" gekürt (2022) und bereits 2016 zum ersten Mal mit dem "Silbernen Lorbeerblatt" geehrt.

Heute erhält sie diese höchste Auszeichnung im deutschen Sport erneut - mit ihren Teamkolleginnen der Nationalmannschaft für den Gewinn der olympischen Bronzemedaille in Paris.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 04.11.2024 | 11:17 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundesliga VfL Wolfsburg Wolfsburg