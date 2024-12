Stand: 13.12.2024 18:29 Uhr Antwerpen über Osnabrück-Rettung: "Ist nicht unmöglich"

Der neue Trainer Marco Antwerpen glaubt trotz des großen Rückstands in der 3. Fußball-Liga an die sportliche Rettung des VfL Osnabrück. "Es ist nicht das erste Mal, dass ich einen Verein übernehme, der in so einer Situation ist. Wir waren uns schnell einig, dass ich das machen möchte", sagte der 53-Jährige bei seiner Vorstellung beim Tabellenletzten. Es sei "ein schwieriger Weg mit der Anzahl der Punkte, die wir haben. Mit der Summe der Spiele ist es aber nicht unmöglich. Die Mannschaft macht keinen Eindruck, dass sie sich aufgegeben hat." | 13.12.2024 18:13