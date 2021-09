Zander - großer Raubfisch aus dem Süßwasser Stand: 22.09.2021 11:27 Uhr Äußerlich ähnelt der Zander dem Hecht, der Süßwasserfisch gehört aber zur Familie der Barsche. Sein festes, weißes Fleisch ist aromatisch, fett- und grätenarm.

Typisch für den Zander sind der langgestreckte Körper, der spitz zulaufende Kopf und die stachelige Rückenflosse. Obwohl er im Aussehen dem Hecht ähnelt, gehört der ursprünglich aus Osteuropa stammende Süßwasserfisch zur Familie der Barsche. Er lebt in langsam fließenden Flüssen und Seen in Europa und im Brackwasser der Ostsee. In Norddeutschland kommt er unter anderem in Elbe und Weser, und bevorzugt Gewässer mit hartem Untergrund und trübem Wasser. Der Raubfisch kann bis zu 1,30 Meter groß und 20 Jahre alt werden.

Zander: Fett- und grätenarmer Fisch

Sein festes, weißes Fleisch erinnert geschmacklich an Hecht, es ist aromatisch, fett- und grätenarm. Es lässt sich vielseitig zubereiten, schmeckt etwa sehr gut kross auf der Haut gebraten oder gedünstet. In vielen Regionen gilt Zander allerdings als überfischt. Im Handel sind deshalb oft Zuchtfische aus Aquakulturen erhältlich. Da die Zucht in geschlossenen Anlagen erfolgt, sind die Auswirkungen auf die Umwelt gering, so der Umweltverband WWF. Allerdings werden die Fische bei der konventionellen Zucht mit Wildfang gefüttert. Daher empfiehlt es sich beim Kauf auf eine nachhaltige Herkunft zu achten.

