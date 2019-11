Stand: 13.11.2019 11:37 Uhr

Steckrüben: Von der Notration zum Trendgemüse

Lange Zeit standen Steckrüben kaum auf deutschen Speiseplänen. Die Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg und die Nachkriegszeit waren wohl noch zu präsent. Damals gehörten die Rüben im Winter notgedrungen zu den Hauptnahrungsmitteln und wurden sogar zur Herstellung von Kaffee und Marmelade verwendet. In den vergangenen Jahren hat sich die Einstellung zu Steckrüben jedoch gewandelt. Inzwischen findet sich das Gemüse in vielen Geschäften, Rezepten und Restaurants.

Küchen-ABC: Steckrübe, ein typisches Wintergemüse Mein Nachmittag - 13.11.2019 16:20 Uhr Steckrüben erfreuen sich wieder wachsender Beliebtheit. Küchenmeister Hannes Schröder stellt das Wintergemüse vor und bereitet daraus Rösti mit Kartoffeln und Lachs zu.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Steckrüben: Typisches Wintergemüse für Eintopf

In den Handel kommen meist nur wenige Sorten wie die "Wilhelmsburger" mit orange-gelbem Fruchtfleisch oder die gelbfleischige "Hoffmanns Gelbe". Da gelbliche Sorten intensiver schmecken, werden weiße Steckrüben überwiegend als Tierfutter angebaut. Das typische Wintergemüse hat von September bis in das Frühjahr Saison. Die bis zu 1,5 Kilogramm schweren, runden oder ovalen Knollen haben eine kräftige helle bis rötliche Schale, die vor der Zubereitung großzügig entfernt werden muss. Beim Kauf sollte man kleinere, pralle Knollen mit einer möglichst glatten Haut bevorzugen. Meist werden die Rüben in kleine Würfel oder Streifen geschnitten und gedünstet. Weit verbreitet sind Eintöpfe, häufig in Kombination mit Kartoffeln und Pürees. Geraspelt schmeckt das süßliche Fruchtfleisch auch als Rohkost.

Wenig Kalorien und viele Vitamine

Neben Kohlenhydraten - teils als Zucker - enthalten Steckrüben größere Mengen Vitamin C, Beta Carotin und Calcium. Zum überwiegendem Teil besteht die Knolle jedoch aus Wasser und gilt daher als kalorienarm. 100 Gramm enthalten rund 30 Kilokalorien und sind nahezu fettfrei. Zum Vergleich: Die geleiche Menge Kartoffeln bringt es auf knapp 70 Kilokalorien.

Steckrüben im eigenen Garten anbauen

Steckrüben, die auch Kohl- oder Butterrüben genannt werden, gedeihen in unseren Breiten im Freiland. Wer sie im Garten anbauen möchte, zieht sie ab Mitte Mai vor und pflanzt sie nach rund sechs Wochen ins Freiland aus. Ab Mitte September sind die Rüben reif zur Ernte. Die Knollen können vielfach auch im Winter im Beet bleiben, denn sie widerstehen Frost bis etwa minus zehn Grad. Frühzeitig geerntet sind sie zwar etwas kleiner, dafür aber zarter und nicht holzig, wie sehr große Exemplare. In einem kühlen Keller halten sich Steckrüben viele Wochen.

Weitere Informationen So lecker schmecken alte Gemüsesorten Ob Pastinake, Steckrübe oder bunte Bete: Alte Gemüsesorten feiern ein Comeback. Hier die interessantesten Sorten und Tipps für leckere und zugleich gesunde Rezepte. mehr Gesundes Wintergemüse anbauen Frisches Gemüse aus dem eigenen Garten - und das im Herbst und Winter? Kein Problem: Viele Gemüsesorten können auch im Winter geerntet werden oder lassen sich gut lagern. mehr

Dieses Thema im Programm: Mein Nachmittag | 13.11.2019 | 16:20 Uhr