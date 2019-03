Stand: 13.03.2019 09:02 Uhr

Spinat und Mangold richtig zubereiten

Ein Supergemüse, das stark macht: Spinat enthält Phytoecdysteroide, die den menschlichen Steroidhormonen ähnlich sind. Amerikanische Forscher haben entdeckt, dass sich Phytoecdysteroide positiv auf das menschliche Muskelwachstum auswirken. Doch damit das grüne Gemüse wirklich stark macht, muss man mehr als ein Kilogramm pro Tag verzehren. Der Eisengehalt von Spinat ist zwar viel niedriger als früher angenommen, ist aber mit rund 3,5 Milligramm pro 100 Gramm immer noch ganz ordentlich.

Küchen-ABC: Alles über Spinat Mein Nachmittag - 12.03.2019 16:20 Uhr Küchenmeister Hannes Schröder erklärt die Unterschiede zwischen frischem und tiefgekühltem Spinat und stellt ein leckeres Gericht vor.







5 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Babyspinat nicht für warme Gerichte geeignet

Spinat liefert jede Menge Vitamine und Mineralstoffe. Ein hoher Anteil an Folsäure hilft bei der Bildung roter Blutkörperchen und macht so den niedrigeren Eisengehalt wett. Viel Beta-Carotin und der sekundäre Pflanzenfarbstoff Lutein im Spinat senken das Risiko für Augenerkrankungen. Baby-Spinat ist übrigens kein junger Spinat, sondern eine Kreuzung aus Salat und Spinat. Er schmeckt als Salat und in Smoothies, ist aber nicht für warme Gerichte geeignet.

Bio-Spinat enthält weniger Nitrit

Spinat kann auch unangenehme Nebenwirkungen haben: Wie viele andere Gemüse speichert er sehr viel Nitrat, das aus der Düngung im konventionellen Anbau stammt. Während der Lagerung wandelt sich Nitrat in Nitrit um, dem krebserregende und abwehrschwächende Wirkungen nachgesagt werden. In kleinen Mengen entspannt Nitrit kurzfristig unsere Blutgefäße, zu viel Nitrit aber ist ungesund. Daher sollten Verbraucher auf frischen Freiland- und Biospinat zurückgreifen, der einen niedrigeren Nitratgehalt hat. Bereits zubereiteter Spinat kann erneut aufgewärmt und verzehrt werden - spätestens nach einem Tag.

Spinat nicht zu stark erhitzen

Frischer Spinat ist sehr hitzeempfindlich: Die wertvollen Inhaltstoffe gehen bei zu viel Hitze verloren und der Spinat wird matschig. Ist kein frischer Spinat erhältlich, ist Tiefkühlspinat eine gute Alternative. Er wird vor dem Frosten in Salzwasser blanchiert und abgeschreckt. So bleiben rund 70 Prozent des Nitrats im Wasser und der Spinat lässt sich tiefgefroren zehn Monate lagern. Zum Verzehr wird er einmal ganz kurz in kochendes Wasser, dann in ganz kaltes Wasser getaucht. Rahmspinat sollte man lieber mit frischer Sahne und Gewürzen selbst zubereiten, denn Fertigprodukte enthalten unnötige Inhaltsstoffe wie Verdickungsmittel, Zucker und zu viel Salz.

Mangold: Rübengewächs mit Spinatgeschmack

Ein wahres Multitalent in der Küche ist auch ein Gemüse, das nach Spinat schmeckt, aber eigentlich eine Rübe ist: der Mangold. Er enthält viel Vitamin K, das wichtig für unser Blut und unsere Knochen ist. Das Gemüse hat fast so viel Kalium wie Spinat. Allerdings enthält Mangold auch viel Oxalsäure, die die Bildung von Nierensteinen fördert. Weil er auch viele Bitterstoffe enthält, ist Mangold eigentlich als Salat nicht so gut geeignet. Erhitzt man ihn jedoch, zum Beispiel durch Anbraten in der Pfanne, werden diese Stoffe abgebaut und der Mangold schmeckt wesentlich feiner.

Kochen mit Spinat und Mangold Pasta mit Spinat und Lachs Weißwein, Sahne und Tomaten sorgen für einen feinen Geschmack. Der Spinat wird kurz in der Pfanne geschwenkt, damit er nicht zerfällt. Babyspinat rundet die Lachs-Pasta ab. mehr Rezeptideen mit gesundem Spinat Folsäure, Beta-Carotin und Eisen machen Spinat so gesund. Ob als Zutat von Smoothies, in der Quiche oder als Salat: leckere Rezepte mit Spinat. mehr Leckere Rezepte mit Mangold Geschmacklich erinnert Mangold an Spinat, gehört jedoch zu den Rübengewächsen: Gebraten oder gedünstet ist er eine ideale Ergänzung zu Fisch und Fleisch. Rezeptideen mit Mangold. mehr

Weitere Informationen 06:04 Visite Gesundes Gemüse: Spinat und Mangold Visite Spinat enthält zwar weniger Eisen als früher angenommen, dafür aber jede Menge Vitamine und Mineralstoffe. Mangold schmeckt ähnlich und ist in der Küche ein wahres Multitalent. Video (06:04 min) Grüne Smoothies selbst zubereiten Smoothies gelten als gesund. Doch in fertigen Säften aus püriertem Obst oder Gemüse steckt oft viel Zucker. Selbst zubereitet, können Smoothies Krankheiten vorbeugen. mehr

Dieses Thema im Programm: Mein Nachmittag | 12.03.2019 | 16:20 Uhr