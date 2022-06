Mangold: Leckeres Rübengewächs mit Spinatgeschmack Stand: 10.06.2022 16:00 Uhr Mangold ähnelt im Geschmack Spinat. Das kalorienarme Rübengewächs enthält viele gesunde Inhaltsstoffe und lässt sich in der Küche vielseitig verwenden. Tipps für die Zubereitung und Rezepte.

Obwohl er äußerlich dem Spinat ähnelt, ist Mangold botanisch gesehen eine Rübe und verwandt mit Roter Bete und Zuckerrübe. Die Stiele der grünen, länglichen Blätter sind weiß, gelb oder leuchtend rot und können mitgegessen werden. Man unterscheidet zwei Sorten von Mangold: Stiel- oder Rippenmangold und Blattmangold. Letzterer hat kleinere Blätter und schmalere Stiele. Die Stiele des Stielmangolds müssen länger gegart werden als die Blätter. Mangold stammt aus dem Mittelmeerraum und hat in den Monaten Juni bis September Saison.

Zubereitung: Anbraten reduziert Bitterstoffe

Ob gedünstet oder kurz angebraten als Beilage oder in Aufläufen - Mangold lässt sich ähnlich wie Spinat verarbeiten und ist auch genauso vielseitig. Die blanchierten Blätter eignen sich auch gut zur Herstellung von Rouladen, die man nach Geschmack mit Fisch, Fleisch oder anderem Gemüse füllen kann.

Gewürzt wird Mangold am besten mit Salz, Pfeffer und etwas frischer Muskatnuss. Weil er auch viele Bitterstoffe enthält, ist Mangold als Salat nicht so gut geeignet. Erhitzt man ihn jedoch, zum Beispiel durch Anbraten in der Pfanne, werden diese Stoffe abgebaut und das Gemüse schmeckt wesentlich feiner.

Geringe Haltbarkeit - vor dem Einfrieren blanchieren

Mangold ist nicht besonders lange haltbar und sollte deshalb möglichst rasch nach dem Einkauf verarbeitet werden. Meist sind die Blätter schon nach einem Tag welk, deshalb möglichst nur bedarfsgerecht einkaufen. Hat man dennoch zu viel Mangold, als man sofort verbrauchen kann, beispielsweise nach einer reichen Ernte im eigenen Garten, das Sommergemüse am besten so frisch wie möglich einfrieren. Dazu die Blätter gründlich waschen, trocknen, die Stielenden entfernen und in Streifen schneiden. Kurz in kochendem Wasser blanchieren und in Eiswasser abschrecken. Den abgekühlten Mangold trocknen und dann einfrieren. So ist er mehrere Monate haltbar.

Gesunde Inhaltsstoffe: Wenig Kalorien, viele Vitamine

Mangold ist sehr kalorienarm. Darüber hinaus enthält das Rübengewächs viel Vitamin C, Vitamin K sowie Eisen, Magnesium, Kalzium und Kalium. Wegen des hohen Gehalts an Oxalsäure sollten Nierenkranke Mangold besser meiden, denn dieser Inhaltsstoff fördert die Bildung von Nierensteinen.

