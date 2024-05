Hackfleisch: Rezepte, Haltbarkeit und Zubereitung Stand: 24.05.2024 10:58 Uhr Kaum eine Fleischart lässt sich in der Küche vielseitiger verwenden als Hackfleisch. Zugleich zählt es zu den empfindlichsten Lebensmitteln. Tipps zu Haltbarkeit und richtiger Zubereitung sowie Rezepte.

Ob für Bolognese, Burger, Frikadellen, Aufläufe oder Pfannengerichte: Hackfleisch zählt zu den vielseitigsten Fleischsorten. Schlachtereien und Supermärkte verkaufen meist Rinderhack, gemischtes Hack - eine Mischung aus Schweine- und Rinderhack - sowie Mett, also reines Schweinehack. Mit Salz, Gewürzen und Zwiebelwürfeln wird es gern roh auf Brot gegessen und häufig als Thüringer Mett oder Hackepeter bezeichnet.

Wie lange ist Hackfleisch haltbar?

Frisches Hackfleisch ist sehr schnell verderblich, da die zerkleinerten Fleischfasern viel Angriffsfläche für Keime bieten. An der Fleischtheke gekauftes Hack sollte deshalb immer am selben Tag verzehrt werden. Abgepacktes Hackfleisch hält etwas länger. Trotzdem sollte es maximal zwei Tage und keinesfalls länger als bis zum angegebenen Verfallsdatum aufbewahrt werden.

Das Bundeszentrum für Ernährung empfiehlt, besonders im Sommer zum Einkauf eine Kühltasche mitzunehmen, um eine Unterbrechung der Kühlkette zu vermeiden. Im Kühlschrank sollte Hackfleisch immer an der kältesten Stelle, also auf der Glasplatte über dem Gemüsefach, lagern. Bereits gegart hält es gekühlt bis zu zwei Tage. Alternativ kann man Hackfleisch auch einfrieren: Bei minus 18 Grad ist es sowohl roh als auch gegart maximal drei Monate haltbar.

Weitere Informationen Hackfleisch-Rezepte: Ideen für köstliche Gerichte Klassiker wie Bolognese, Chili con Carne, Hackbällchen oder Kohlrouladen sowie zahlreiche weitere Rezeptideen. mehr

Frische am Geruch erkennen

Ob Hackfleisch noch frisch ist, ist am besten am Geruch erkennen. Frisches Hack sollte neutral und mild riechen. Verdorbenes Fleisch riecht dagegen säuerlich und streng. Auch eine dunkel verfärbte Oberfläche deutet darauf hin, dass das Fleisch nicht mehr gut ist. Graue Flecken sind dagegen kein eindeutiges Anzeichen mangelnder Frische, die Farbe kann auch dadurch entstehen, dass nur wenig Sauerstoff an das Fleisch gelangt ist. Generell sollte Rinderhack eine überwiegend dunkelrote, gemischtes Hack eine sattrote und Schweinehack eine hellrosa Farbe aufweisen.

Da frisches Fleisch so gut wie kein Wasser verliert, sollte bei abgepacktem Hackfleisch möglichst kein Saft ausgetreten sein.

Hackfleisch hygienisch zubereiten

Wichtig ist, beim Hantieren mit rohem Hackfleisch auf Hygiene zu achten: Vor und nach der Küchenarbeit die Hände gründlich waschen. Messer und Geschirr, das mit dem Fleisch in Berührung gekommen ist, gut mit heißem Wasser abspülen und nicht ungereinigt zum Schneiden von Rohkost verwenden. Das Fleisch sollte immer vollständig durchgaren und keine rötlichen Stellen mehr aufweisen.

Welches Hack für welches Gericht?

Gemischtes Hack darf maximal 30 Prozent Fett enthalten und eignet sich besonders gut für Frikadellen und zum Anbraten, da es durch den relativ hohen Fettanteil besonders saftig ist. Rinderhack enthält bis zu 20 Prozent Fett, ist daher etwas kalorienärmer und schmeckt besonders herzhaft. Es ist beispielsweise für Bolognese oder zum Füllen von Gemüse ideal. Für das Traditionsgericht Königsberger Klopse wird klassischer Weise Kalbshack verwendet. Eine besonders hochwertige Art von Rinderhack ist Tatar. Dabei handelt es sich um fein zerkleinertes, mageres Rindfleisch, meist vom Filet. Oft wird es in sehr dünnen Streifen vom Fleisch heruntergeschabt, weshalb es auch als Schabefleisch bekannt ist. Schwangere, Kleinkinder, Immungeschwächte und ältere Menschen sollten laut Verbraucherzentrale wegen der Gefahr von Keimen auf den Verzehr von Tatar und anderer Speisen mit rohem Fleisch verzichten.

Etwas seltener zu finden, aber sehr schmackhaft und saftig ist Lammhack. Viele türkische Lebensmittelhändler bieten es an. Vor allem in der Asia-Küche beliebt ist Geflügelhack. Es ist fettarm und sehr mild und meist nur abgepackt erhältlich. Eine besondere Delikatesse ist Hack aus Wildfleisch wie Reh oder Hirsch.

Hackfleisch lecker zubereiten: Auflauf, Burger, Frikadellen und Pfannengerichte

Hackfleisch ist sehr einfach zuzubereiten und wird meist in der Pfanne krümelig angebraten. Für eine Hackfleisch-Gemüsepfanne am besten mit Zwiebelwürfeln in etwas Fett braten und nach Geschmack klein geschnittenes Gemüse hinzufügen. Hackfleisch immer kräftig würzen - neben Salz und Pfeffer passen eine Vielzahl von Gewürzen und Kräutern zu Hack, darunter Chili, Cayenne-Pfeffer und Paprikapulver. Für eine orientalische Note sorgen Zimt, Koriander oder Kreuzkümmel.

Für Frikadellen mischt man das Hackfleisch mit Ei, Salz und Pfeffer, etwas Senf sowie Semmelbröseln oder eingeweichtem Weißbrot und nach Belieben Zwiebelwürfeln und Kräutern. Aus dem Gemisch Kugeln formen, diese etwas flach drücken und in der Pfanne braten. Wer ein Burger-Patty herstellen möchte, bestreut das Hackfleisch nur mit Salz und frischem Pfeffer und vermischt es ganz leicht, ohne es zu verkneten. Anschließend portionsweise - am besten mithilfe eines Servierrings - zu Burgern formen.

Auch für Aufläufe wird das Hackfleisch zunächst angebraten, mit Kartoffeln, Gemüse oder Pasta vermischt und nach Belieben mit Käse bestreut und überbacken. Alternativ kann man Gemüse mit der Hackmischung füllen. Sehr lecker sind beispielsweise mit Hack und Feta gefüllte Paprika. Als Füllung für Pfannkuchen ist Hack ebenfalls geeignet.

Weitere Informationen 29 Min Kochen mit Martina und Moritz: Hack Die Fernsehköche Martina und Moritz zeigen, wie vielseitig und unterschiedlich Hackfleisch zubereitet werden kann. 29 Min

Dieses Thema im Programm: Schmeckt. Immer. | 26.05.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Warenkunde