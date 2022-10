Einfach und lecker backen: Theresa Knipschild im Porträt Stand: 12.10.2022 16:04 Uhr Theresa Knipschild ist Konditormeisterin. Im Fernsehen teilt sie ihre Lieblingsrezepte mit allen, die gerne backen. Dabei wendet sie sich gezielt auch an Anfänger ohne viel Vorwissen.

Theresa Knipschild ist in einem kleinen Dorf im Hochsauerland in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen. Sie lebt seit vielen Jahren in Köln und hat hier das Konditorhandwerk in zwei traditionellen Backstuben erlernt. Nach der Ausbildung sammelte sie Erfahrungen in Restaurantküchen und arbeitet als Patissière, also als Feinbäckerin. Dabei lernte sie nicht nur viel über Desserts, sondern auch viel über sich selbst. 2018 erhielt sie in Köln den Meisterbrief.

Backhandwerk kombiniert mit einfachen Rezepten

Theresa ist regelmäßig beim ARD-Buffet oder in der Sendung "hier und heute" im WDR zu sehen. Dabei zeigt und teilt sie am liebsten Rezepte, die sie selbst gerne zubereitet und isst. Ihr Credo: Es muss einfach und auch ohne viel Erfahrung nachzubacken sein. Sie schätzt besonders die Kombination aus erlerntem Handwerk und alltagstauglichen Tipps. Theresa ist außerdem als Dozentin in der Handwerkskammer zu Köln tätig. Ein eigenes Café möchte sie erstmal nicht eröffnen, sich lieber noch ausprobieren und ihren eigenen Stil verfeinern.

Neue Fernsehsendung mit Zora Klipp

"Schmeckt. Immer." heißt die neue Sendung an der Seite von Fernsehköchin Zora Klipp. Theresa und Zora zeigen, wie einfach Kochen und Backen sein kann und verraten dabei ihre besten Tricks. Ab Oktober 2022 laufen die Folgen im NDR Fernsehen.

