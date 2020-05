Stand: 15.05.2020 10:30 Uhr

NDR Radiophilharmonie: Konzertsaison 20/21

Man kann nur schwer sagen, wie es mit dem Besuch von Konzerten im Herbst weitergehen wird. Aber wir möchten gemeinsam mit Ihnen positiv in die Zukunft blicken und präsentieren Ihnen unsere Pläne für die kommende Saison. Den Vorverkaufsstartet haben wir auf den 6. Juli 2020 verschoben.

Die Konzertsaison 2020/2021 15.05.2020 00:00 Uhr Ein erster Vorgeschmack auf die neue Spielzeit der NDR Radiophilharmonie.







Wir freuen uns, dass der Große Sendesaal im NDR Hannover für die Saison 2020/21 endlich wieder bezogen werden kann!

Debuts des israelischen Violinisten Gil Shaham, des Dirigenten Antonello Manacorda und Martin James Bartlett am Klavier werden von weiteren Gästen wie Violinist James Ehnes und den Pianistinnen Elisabeth Leonskaja und Angela Hewitt ergänzt. Wiedersehen gibt es u.a. mit Cornelius Meister, Robert Trevino und Joshua Weilerstein am Pult.

Die Saisoneröffnung ist aber zunächst am 5. September: die "Hannover Proms" im hannoverschen Kuppelsaal. Unter der Leitung des Chefdirigenten Andrew Manze steht dann noch einmal der Jubilar Ludwig van Beethoven im Mittelpunkt. Das Duo Igudesman & Joo präsentiert an dem Abend mit "Beethoven’s Nightmare" musikalische Comedy in Perfektion.

In den Barockkonzerten sind u.a. Fabio Biondi und Bernard Labadie zu erleben, außerdem dirigiert Chefdirigent Andrew Manze vor Ostern 2021 Bachs Matthäus-Passion.

Die Konzerte im "Freistil" halten ebenfalls Neues bereit; erstmals gibt es mit "Sing dela Sing" ein Sing-along, in dem Popsongs vom satten Orchestersound der NDR Radiophilharmonie begleitet werden und das Publikum die Leadstimme singt. Ein weiteres Highlight für Fans des Crossover dürfte das mittlerweile zweite Projekt des Orchesters mit dem Sänger Johannes Oerding im hannoverschen Kuppelsaal werden.

In Discover Music! werden die erfolgreichen Formate für Kinder und Jugendliche fortgesetzt. Neu ist, dass die zweite Ausgabe der "Orchester-Detektive" mit Moderator Malte Arkona im Januar 2021 nicht nur in den Saal, sondern auch per Video-Stream auf die Bildschirme kommt.