Stand: 23.04.2024 11:00 Uhr NDR Konzertreihe in Kiel

In der Saison 2024/2025 spielen erneut beide NDR Orchester in der Kieler Konzertreihe: das NDR Elbphilharmonie Orchester und die NDR Radiophilharmonie kommen an die Förde!

Renovierung im Schloss - Alternativangebot in der Elphi

Die Renovierung des Kieler Schlosses ist nach wie vor im Gange, sodass wir immer noch auf Ersatzspielorte angewiesen sind und nur drei Konzertangebote in Kiel machen können. Auch in dieser Spielzeit bieten wir dafür erneut den Kieler Abonnent:innen die Option, Karten für ein Konzert des NDR Elbphilharmonie Orchesters in der Elphi dazu zu buchen - zu den gewohnten Abokonditionen!

Tickets für die Konzerte in Kiel sind ab sofort auch im Einzelkartenvorverkauf erhältlich: einfach über den Ticketlink auf der jeweiligen Konzertseite oder bei den bekannten Vorverkaufsstellen buchen!

