Ihr Abonnement bei der NDR Radiophilharmonie

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Saison 2021/22 ist noch nicht klar, wie viele Personen wir bei den Konzerten der NDR Radiophilharmonie im Großen Sendesaal empfangen dürfen. Unsere Abonnementsreihen können wir erst dann wieder als Reihen anbieten, wenn der Saal voll besetzt werden darf. Wir sind vorsichtig optimistisch und planen ab Januar 2022 den Start der Abos. Die Konzerte von September bis Dezember 2021 verkaufen wir ganz normal als Einzelkarten. Sind Sie bereits Abonnent*in bei uns, bekommen Sie im Herbst automatisch ein Angebot für Ihr Abo mit Start ab Januar von uns zugesandt. Haben Sie als Neukund*in Interesse an einem Abonnement, können Sie sich schriftlich anmelden unter: ticketshop.hannover@ndr.de. Alle unsere Abonnements bieten eine Ermäßigung von 20 %.

Gültigkeit des Abonnements

Abonnements können für eine Spielzeit, geschlossen für alle Veranstaltungen der jeweiligen Konzertreihe, ausschließlich beim NDR Ticketshop erworben werden (für ausabonnierte Reihen führen wir eine Warteliste).

Platzwünsche werden nach Möglichkeit berücksichtigt. Ein Anspruch auf bestimmte Plätze besteht allerdings nicht. Abonnements werden automatisch verlängert, wenn nicht der/die Abonnent*in oder der NDR bis zum 31. Mai der laufenden Saison schriftlich kündigt (soweit nicht anders angegeben). Bei Ausscheiden aus dem Abonnement behält sich der NDR die Vergabe des Platzes vor.

Übertragung des Abonnements auf andere Personen

Eine Übertragung des Abonnements auf eine andere Person ist leider nicht möglich. Auch der Umtausch und die Rückgabe von Abonnements oder Einzelkarten sind ausgeschlossen. Falls Sie jedoch ein einzelnes Konzert nicht besuchen können, Ihren Platz aber weitergeben möchten, ohne Ihren Abo-Ausweis aus der Hand zu geben, können wir Ihnen eine Ersatzkarte ausstellen. In diesem Fall rufen Sie uns bitte an, nennen den Namen derjenigen Person, die die Ersatzkarte erhalten soll, sowie den entsprechenden Konzerttermin. Die Ersatzkarte kann dann am Konzerttag an der Abendkasse abgeholt werden. Es gibt zudem auch die Möglichkeit, Karten in Kommission zu geben. Generell gilt: Nur der/die Abonnent*in selbst darf über das Abonnement verfügen.

