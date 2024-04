Stand: 26.04.2024 11:00 Uhr Sinfoniekonzerte C in der Saison 2024/25

Mit persönlicher Note

Musik, die dem Chefdirigenten besonders am Herzen liegt und die er seinem Publikum mit individuellen Interpretationen nahebringen möchte - dafür steht die Reihe C. Der neue Chefdirigent Stanislav Kochanovsky hat für die Programme seiner ersten Spielzeit vornehmlich russische Werke ausgewählt: vom eher unbekannten Komponisten Medtner bis hin zu Tschaikowsky und Schostakowitsch. Ebenso spannend ist seine Auswahl der Solisten. Eingeladen hat Kochanovsky die international gefeierten Größen Nikolai Lugansky und Leonidas Kavakos sowie den jungen Spanier Pablo Ferrandez, der neue Stern am Cello-Himmel. Ein Konzert der Reihe C übernimmt der Erste Gastdirigent der NDR Radiophilharmonie Jörg Widmann, dann heißt es: Mozart pur!

Als kurzweilige Vorbereitung auf die Konzerte empfehlen wir Ihnen die Konzerteinführung "Auftakt mit Edelmann & Cello", um 19 Uhr im Großen Sendesaal des NDR Konzerthauses bzw. im Kuppelsaal des HCC.

4 Konzerte

donnerstags 20 Uhr im Großen Sendesaal im NDR Konzerthaus, Hannover (mit Ausnahme C4)

