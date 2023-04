Stand: 01.02.2023 09:00 Uhr NDR Ticketshop

im NDR Landesfunkhaus Niedersachsen

Rudolf-von-Bennigsen-Ufer 22

30169 Hannover



Telefondienste

Montag bis Freitag von 10:00 bis 17:00 Uhr

Kassenöffnungszeiten

Montag bis Mittwoch geschlossen

Donnerstag bis Freitag von 10:00 bis 17:00 Uhr



Telefon: (0511) 277 898 99

Telefax: (0511) 277 898 95



Webseite: www.ndrticketshop.de

E-Mail: ticketshop.hannover@ndr.de

Flexibilität beim Ticketkauf

Nach zwei Spielzeiten ohne festes Abonnement-System sind wir zur Normalität zurückgekehrt - und möchten Ihnen dabei ein möglichst hohes Maß an Flexibilität ermöglichen. Sofern Sie sich nicht gut fühlen oder Erkältungssymptome haben, begrüßen wir es weiterhin, wenn Sie auf den Konzertbesuch verzichten. In diesem Fall können Sie Ihr Ticket zurückgeben und bekommen Ihr Geld zurück.

Dafür wenden Sie sich bitte per E-Mail an den NDR Ticketshop und der Ticketpreis wird schnellstmöglich auf das von Ihnen angegebene Konto zurückerstattet. Bitte übermitteln Sie folgende Angaben:



Auftragsnummer

Termin und Platznummern, die storniert werden sollen

und die storniert werden sollen Name, Anschrift

Telefonnummer (für Rückfragen)

(für Rückfragen) Bankverbindung

Wir freuen uns auf Sie!

Dies gilt natürlich auch, wenn wir einmal ein Konzert absagen müssen. Bei Online-Buchungen mit Kreditkarte wird das Geld auch auf diesem Wege erstattet; ansonsten per Überweisung.

Außerdem sind wir online und on air für Sie da! Genießen Sie ausgewählte Konzerte in Form von Video-Livestreams auf unserer digitalen Bühne oder als Radiokonzerte auf NDR Kultur. Die Konzerttermine der Radiokonzerte und der Video-Livestreams finden Sie in unserem Konzertkalender. Video- und Audio-Mitschnitte finden Sie on demand in unserer Rubrik "Audio & Video".

