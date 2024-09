Stand: 20.09.2024 15:13 Uhr 5-Euro-Ticket

... es gibt bei uns ein besonderes Angebot für alle in Studium und Ausbildung: Tickets zum Preis von 5 Euro inkl. Gebühren sind ab 3 Tage vor dem Konzert buchbar. Dies gilt für alle Konzerte in Hannover, die von der NDR Radiophilharmonie, der NDR Bigband oder des NDR Vokalensembles veranstaltet und über den NDR Ticketshop verkauft werden (ausgenommen "Phil & Chill" und die Veranstaltungen im dem Bereich Discover Music!). Und es gilt für jede Preisgruppe - mit etwas Glück also auch für allerbeste Plätze.

Die Ticketbuchung könnt ihr hier auf der Webseite vornehmen: Im Konzertkalender Veranstaltung aussuchen und unter "Tickets kaufen" Wunsch-Platz anwählen. Danach erscheint ab 3 Tage vor dem Konzert automatisch die Option €5,-. Klickt diese an und bucht eure Karte.

Die 5-Euro-Tickets könnt ihr natürlich auch telefonisch beim NDR Ticketshop bestellen (Mo-Fr, 10-17 Uhr, Tel.: 0511 277 898 99) oder an der Tages- und Abendkasse kaufen.

Übrigens: Die Konzertkarte gilt auch als GVH-Fahrschein.

Sonstige Ermäßigungen

Falls du schon früher als 3 Tage vor Konzerttermin buchen möchtest: Schülerinnen und Schüler, Studierende, FSJlerinnen und FSJler und Auszubildende sowie generell alle unter 30 Jahren erhalten 50% auf Einzelkarten und auf Abonnements. Weitere Informationen findest du hier:

