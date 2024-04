Stand: 26.04.2024 11:00 Uhr Das "Mix-Abo": Hier anmelden!

Lernen Sie die NDR Radiophilharmonie in ihrer ganzen Bandbreite kennen - mit dem Mix-Abo! Haben Sie Interesse an einem Abonnement, melden Sie sich über das untenstehende Formular an! Haben Sie Rückfragen zum Formular bzw. zur Anmeldung? Der NDR Ticketshop ist auch telefonisch für Sie erreichbar.

Die Konzerte des Mix-Abos finden im Großen Sendesaal des NDR Konzerthauses (Rudolf-von-Bennigsen-Ufer 22, Hannover) statt; einzige Ausnahme: Das Benefizkonzert des Bundespräsidenten findet im Kuppelsaal des HCC statt (Theodor-Heuss-Platz 1-3).

Die NDR Radiophilharmonie bietet vielen ihrer Gäste eine Ermäßigung an. Informieren Sie sich hier:

Weitere Informationen Ermäßigungen

Weitere Informationen Die Konzerte der Mix-Abos im Überblick Kennenlernen im Paket: Entdecken Sie die NDR Radiophilharmonie in all ihrer Vielfalt - mit 4 Konzerten im Mix-Abo. mehr

Aboanmeldung Mix-Abo Abo-Auswahl: * Mix-Abo 1: Freistil 1, Benefizkonzert des Bundespräsidenten, Klassik Extra 3, Sinfoniekonzert A6 Mix-Abo 2: Freistil 1, Benefizkonzert des Bundespräsidenten, Sinfoniekonzert A4, Klassik Extra 4 Wählen Sie hier die Platzgruppe, Ermäßigungen können Sie personenbezogen unten hinzufügen. Gewünschte Platzgruppe: * PK1 - 4 Konzerte zu €170,- (entspricht mind. 20% Rabatt gegenüber dem Einzelkartenpreis) PK2 - 4 Konzerte zu €146,- (entspricht mind. 20% Rabatt gegenüber dem Einzelkartenpreis) PK3 - 4 Konzerte zu €120,- (entspricht mind. 20% Rabatt gegenüber dem Einzelkartenpreis) Hinweis Die hier genannten Termine und Preise entsprechen dem Stand zur Saison 2024/25 und könnten sich in der Folgesaison ändern. Das Abonnementangebot ist begrenzt. Preis- und Terminänderungen sind vorbehalten: * Ich habe dies zur Kenntnis genommen. Besondere Wünsche, Anmerkungen, Sonstiges: Wenn Sie mehr als 4 Abos bestellen möchten, füllen Sie das Formular bitte mehrfach aus oder wenden sich direkt an den Ticketshop. Sie bestellen Abonnements in folgender Anzahl: * 1 2 3 4 Die Kontaktdaten: Abonnentin / Abonnent 1 Name, Vorname: * Straße, Hausnummer | PLZ, Ort: * Telefon: * E-Mail: * Abonnentin / Abonnent 2 Name, Vorname: Abonnentin / Abonnent 3 Name, Vorname: Abonnentin / Abonnent 4 Name, Vorname: Die Rechnungsdaten: Rechnungsname: * Rechnungsanschrift: * Straße, Hausnummer | PLZ, Ort Telefonnummer: * Die Zahlungsaufforderung und (nach Überweisung) die Abonnementausweise werden Ihnen per E-Mail zugeschickt. E-Mail-Adresse: * Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR und der NDR Ticketshop (NDR Media) die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Schlagwörter zu diesem Artikel Klassik