Live aus der Elbphilharmonie: Manfred Honeck dirigiert Mozart Stand: 03.03.2023 20:00 Uhr Mozarts Requiem als vielschichtiges Musikprojekt mit Matthias Brandt als Sprecher. Manfred Honeck leitet das NDR Elbphilharmonie Orchester und ergänzt das Programm um Werke aus Mozarts Todesjahr.

Konzert im Livestream

Das Konzert heute Abend wird live auf NDR.de im Videostream sowie auch im Radio auf NDR Kultur übertragen. Den Player zum Stream finden Sie rechtzeitig zum Konzertbeginn hier auf dieser Seite sowie in der NDR EO App.

Do, 02.03.23 | 20 Uhr

Fr, 03.03.23 | 20 Uhr

So, 05.03.23 | 18 Uhr

Elbphilharmonie Hamburg, Großer Saal (Platz der Deutschen Einheit 1)



Einführungsveranstaltungen mit Harald Hodeige jeweils eine Stunde vor Konzertbeginn im Großen Saal



Manfred Honeck Dirigent

Katharina Konradi Sopran

Catriona Morison Mezzosopran

Martin Mitterrutzner Tenor

Tareq Nazmi Bass

Matthias Brandt Sprecher

NDR Elbphilharmonie Orchester

Chor des Lettischen Rundfunks (Einstudierung: Sigvards Kļava)

NDR Vokalensemble (Einstudierung: Klaas Stok)

Schola Cantorum Ansgarii (Leitung: Norbert Hoppermann)



WOLFGANG AMADEUS MOZART

Ouvertüre zu “La clemenza di Tito”

JOSEPH HAYDN

Sinfonie D-Dur Hob. I:93

WOLFGANG AMADEUS MOZART

Requiem d-Moll Tickets Programmheft In meinen Kalender eintragen

Mozart und der Tod

"Ich lege mich nie zu Bette ohne zu bedenken, dass ich vielleicht (so jung als ich bin) den andern Tag nicht mehr sein werde", schrieb Wolfgang Amadeus Mozart in einem Brief an seinen sterbenskranken Vater. Die Allgegenwart des Todes ließ dem Komponisten das Leben umso fragiler und kostbarer erscheinen. Vielleicht ist es diese Einsicht, die in Mozarts Requiem durchschimmert und jene geradezu überirdische Schönheit hervorruft.

Wort und Musik

Den Dirigenten Manfred Honeck lässt das letzte Werk Mozarts seit vielen Jahren nicht mehr los. In seinem Projekt "Ein Requiem - Mozart und der Tod in Wort und Musik" leitet der vielfache Preisträger und langjährige Freund des NDR Elbphilharmonie Orchesters das unvollendete Werk bis zu jenem Punkt, an dem es durch Mozarts Tod abrupt abbricht. Den üblicherweise gespielten Nachtrag lässt Honeck weg, stattdessen ergänzt er die Musik mit Textfragmenten aus bildgewaltigen Bibelstellen, Briefen des Komponisten und Gedichten - aber auch mit anderen Musikstücken.

Honeck und Brandt: Kultstatus

In Honecks Vorarlberger Heimatregion haben die Aufführungen an Karfreitag längst Kultstatus erreicht. Für Hamburg gewann der Dirigent neben einer hochkarätigen Solistenriege, dem Chor des Lettischen Rundfunks und dem NDR Vokalensemble auch den prominenten Schauspieler Matthias Brandt als Sprecher der Texte. Dem Projekt "Ein Requiem" stellt Honeck zwei Werke voran, die gleichfalls in Mozarts Todesjahr 1791 entstanden sind: die Ouvertüre zu Mozarts Oper "La clemenza di Tito" und eine von Joseph Haydns sogenannten "Londoner Sinfonien", die Sinfonie D-Dur Nr. 93.