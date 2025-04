Stand: 13.12.2024 09:47 Uhr NDR EO im Uebel & Gefährlich. übelst unverstärkt

Ein Musikclub im Bunker auf St. Pauli: Im Hamburger "Uebel & Gefährlich“ finden normalerweise Techno- oder Electropartys statt. Doch mit der Konzertreihe "übelst unverstärkt" hat auch die Klassik seit einigen Jahren ihren großen Auftritt an einem Ort mit einzigartiger Atmosphäre.

VIDEO: übelst unverstärkt: Klassik im Club (1 Min)

Übelst coole Kammermusik-Events ...

Eine lange Bar, schummriges Licht, Sitzsäcke und ein entspanntes Publikum. So sehen Konzertabende bei "übelst unverstärkt“ aus, an denen Musiker:innen des NDR Elbphilharmonie Orchesters mit internationalen Solist:innen auftreten. Alan Gilbert, Chefdirigent des NDR Elbphilharmonie Orchesters, hat bereits mit seiner Bratsche vorbeigeguckt. Martin Fröst, Joshua Bell, Daniel Müller-Schott, Anna Vinnitskaya und Augustin Hadelich folgten mit großartigen Liveacts. Und alle hatten mächtig Spaß, in einem Club auf dem Kiez aufzutreten und fesselnde Kammermusik hautnah zu präsentieren.

... und Musiker:innen hautnah

Spannende Einblicke gibt es darüber hinaus durch Gespräche mit den Musiker:innen, die über persönliche Projekte plaudern und von überraschenden Details oder Fun Facts in der Musik erzählen. Danach weiß jede:r Bescheid, wer hier für was brennt. Und freut sich bereits übelst auf das nächste Event mit Klassik im Club.