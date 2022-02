Stand: 15.02.2022 14:00 Uhr Jetzt im Livestream: Marin Alsop & Jean-Yves Thibaudet beim Amerika-Festival

"Age of Anxiety" ist der Titel des NDR Festivals rund um die amerikanische Musik des 20. Jahrhunderts. Unter der Leitung von Marin Alsop erklingt die gleichnamige Sinfonie von Leonard Bernstein - auch im Livestream. Für den Solo-Part in Bernsteins Sinfonie kehrt Ausnahmepianist Jean-Yves Thibaudet zurück zum NDR Elbphilharmonie Orchester.

Im Livestream auf ARTE Concert

Das Konzert am 19. Februar wird live von ARTE Concert im Videostream übertragen.

Konzerte in 2G-Plus mit Abstand

Bitte beachten Sie: Alle Konzerte finden nach der 2G-Plus-Regel statt. Der Besuch ist nur für geimpfte und genesene Personen plus negativem Corona-Test sowie geboosterten Personen möglich. In Rücksicht auf die nach wie vor hohen Infektionszahlen behalten wir im Sinne eines sicheren Konzertbesuchs für dieses Konzert die Schachbrettbestuhlung mit Abständen bei. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Elbphilharmonie.

Fr, 18.02.2022 | 20 Uhr

Sa, 19.02.2022 | 20 Uhr

Elbphilharmonie Hamburg, Großer Saal (Platz der Deutschen Einheit 1)



Einführungsveranstaltung mit Julius Heile je eine Stunde vor Konzertbeginn im Großen Saal



Marin Alsop Dirigentin

Jean-Yves Thibaudet Klavier

NDR Elbphilharmonie Orchester



SAMUEL BARBER

Essay for Orchestra Nr. 2 op. 17

JOHN ADAMS

Fearful Symmetries

LEONARD BERNSTEIN

Sinfonie Nr. 2 "The Age of Anxiety"



Wo finden Menschen in der rasant sich verändernden modernen Gesellschaft noch Halt und Identität? Welche Ideale leiten sie in einer Epoche der Kriege, Unruhen und Umstürze? Diese Fragen, die den britisch-amerikanischen Autor W. H. Auden in seiner preisgekrönten Dichtung "The Age of Anxiety" im Jahr 1947 bewegten, haben heute nichts an Aktualität verloren.

Leonard Bernstein: The Age of Anxiety

Und durch die Musik von Leonard Bernstein werden sie auch im Konzertsaal gestellt. Ein Jahr nach Veröffentlichung von Audens Poem begann der amerikanische Komponist mit der Arbeit an seiner Zweiten Sinfonie "The Age of Anxiety", der er Audens Gedanken zugrunde legte.

Heraus kam dabei ein eindrückliches, rein instrumentales Porträt der vier von Auden vorgestellten Personen, deren Identitätssuche sich auch in einer breiten Palette musikalischer Stile widerspiegelt. Den mit einer reichlichen Prise Jazz gewürzten Solo-Klavierpart übernimmt der vielseitige Franzose Jean-Yves Thibaudet.

Musikalisches Essay von Samuel Barber

Die Leitung der Konzerte übernimmt die gebürtige New Yorkerin Marin Alsop, langjährige Chefdirigentin des Baltimore Symphony Orchestra und seit 2019 Chefin des ORF Radio-Symphonieorchesters Wien. Sie konfrontiert Bernsteins Meisterwerk mit Werken seiner amerikanischen Kollegen Samuel Barber und John Adams.

Auch den großen Neoromantiker Barber beschäftigte dabei eine literarische Form: Genau wie ein Schriftsteller entwickelte er in seinem "Essay for Orchestra" ein kurzes, gedankenreiches Werk aus einer musikalischen Grundidee.

John Adams: Fearful Symmetries

Für den Minimal-Music-Meister John Adams war das Erreichen musikalischer Symmetrie auf allen Ebenen so eine Grundidee. Seine vom Bigband-Sound sowie von Pop und Rock inspirierten "Fearful Symmetries" sind nach Aussage des Komponisten zugleich ein typisches Beispiel für "travelling music": Sie geben den "Eindruck kontinuierlicher Bewegung in einer wechselnden Landschaft".