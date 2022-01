Stand: 11.01.2022 00:05 Uhr Jubiläumskonzert im Livestream: Fünf Jahre Elbphilharmonie

Musik des 21. Jahrhunderts für einen Saal des 21. Jahrhunderts: Am 11. und 12. Januar spielt das NDR Elbphilharmonie Orchester zum fünften Elphi-Geburtstag Werke von Adams, Adès und Salonen.

Konzert im Livestream

Das Konzert am 11. Januar wird live ab 20 Uhr von ARTE Concert übertragen - den Player finden Sie rechtzeitig zum Konzert auch hier auf dieser Seite.

Konzerte in 2G+-Regelung

Bitte beachten Sie: Alle Konzerte finden nach der 2G+-Regel statt. Der Besuch ist nur für geimpfte und genesene Personen plus negativem Corona-Test sowie geboosterten Personen möglich. In Rücksicht auf die nach wie vor hohen Infektionszahlen behalten wir im Sinne eines sicheren Konzertbesuchs für dieses Konzert die Schachbrett-Bestuhlung mit Abständen bei. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Elbphilharmonie.

Di, 11.01.2022 | 20 Uhr

Mi, 12.01.2022 | 20 Uhr

Elbphilharmonie Hamburg, Großer Saal (Platz der Deutschen Einheit 1)



Alan Gilbert Dirigent

Kirill Gerstein Klavier

Anu Komsi Sopran

Piia Komsi Sopran

NDR Elbphilharmonie Orchester



JOHN ADAMS

Tromba Lontana - Fanfare für Orchester

Short Ride in a Fast Machine

THOMAS ADÈS

Klavierkonzert

ESA-PEKKA SALONEN

Wing on Wing

für zwei Soprane und Orchester



In Kooperation mit HamburgMusik



Hinweis: Diese Konzerte werden nach der 2G+-Regelung durchgeführt. Tickets In meinen Kalender eintragen

Fünf Jahre ist es nun her, dass die Elbphilharmonie ihre Pforten öffnete und die Hamburger endlich ihr neues Wahrzeichen für sich einnehmen konnten. Das muss gefeiert werden! Eine ganze Woche lang spielen Hamburger Orchester und berühmte Gäste dazu auf. Die Jahrestage der Eröffnung des Großen Saals gehören dabei selbstverständlich dem Residenzorchester der Elbphilharmonie unter seinem Chef Alan Gilbert.

Weitere Informationen Fünf Jahre Elbphilharmonie: Ein Konzerthaus von Weltrang Mit ihrer Bandbreite erfüllt die Elbphilharmonie den Anspruch, ein Haus für alle zu sein, und das auf hohem Niveau. Eine Bilanz. mehr

Einmal mehr manifestiert sich im Programm der Festkonzerte - wie schon bei der Eröffnung vor fünf Jahren - das klare Bekenntnis des Orchesters und seiner Stammspielstätte zur Musik der Gegenwart.

Tusch zum Auftakt mit John Adams

Kein Geburtstag ohne Fanfare! Die liefert in diesem Fall der Amerikaner John Adams auf seine ganz eigene, dezente Weise: In minimalistischer Manier lässt der Komponist in "Tromba Lontana" zwei Trompeten aus unterschiedlichen Richtungen des Saals auf den ewig fortschreitenden Puls des Orchesters treffen - eine Musik wie geschaffen für den 360-Grad-Sound der Elbphilharmonie!

In Adams' rasantem "Short Ride in a Fast Machine" nimmt das Geschehen anschließend buchstäblich Fahrt auf - wie der Konzertbetrieb im Haus an der Elbe, dessen fünfjährige Erfolgsgeschichte wie im Fluge vergangen scheint.

Kirill Gerstein spielt Adès

Mit dem russisch-amerikanischen Pianisten Kirill Gerstein kehrt daraufhin ein guter Bekannter zum NDR Elbphilharmonie Orchester zurück und präsentiert mit dem jüngsten Klavierkonzert des britischen Komponisten Thomas Adès sein neues Paradestück. Mit zugleich klassischen wie jazzigen Klängen wurde das Konzert bereits bei seiner Premiere in Boston im Jahr 2019 in den Himmel gelobt.

Salonen: Musik und Raum

Den Schlusspunkt des Abends setzt Musik, die einst unmittelbar zur Einweihung eines Konzertsaals komponiert wurde und wie bei Adams mit seinen räumlichen Möglichkeiten spielt: Für "Wing on Wing" ließ sich Esa-Pekka Salonen 2004 von der geschwungenen Architektur der Walt Disney Concert Hall in Los Angeles inspirieren. Und auch seine Solistinnen und Solisten wandeln durch den Saal. Was selbstverständlich mindestens genauso gut in der Elbphilharmonie funktioniert, die Salonen in den Spielzeiten 2021/22 und 2022/23 einen umfassenden Schwerpunkt widmet.

Dieses Thema im Programm: NDR Elbphilharmonie Orchester | 11.01.2022 | 20:00 Uhr