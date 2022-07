SHMF 2022 im Livestream: Igor Levit & NDR Elbphilharmonie Orchester Stand: 03.07.2022 00:01 Uhr Am 2. und 3. Juli startet das Schleswig-Holstein Musik Festival 2022. Starpianist Igor Levit, den die "New York Times" als "bedeutendsten Künstler seiner Generation" bezeichnet, macht den Auftakt.

Chefdirigent Alan Gilbert dirigiert Werke von Brahms und Hindemith - beste Voraussetzungen für eine klangprächtige, anrührende und feierliche Eröffnung des diesjährigen Festivals.

Im Livestream am 3. Juli ab 20.15 Uhr

Das Konzert am 3. Juli wird live im Videostream hier auf dieser Seite sowie von 3sat im Fernsehen und von NDR Kultur im Radio übertragen.

Eröffnungskonzerte SHMF 2022

Samstag, 02.07.2022 | 20 Uhr

Sonntag, 03.07.2022 | 20 Uhr

Lübeck, Musik- und Kongresshalle (Willy-Brandt-Allee 10)



Alan Gilbert Dirigent

Igor Levit Klavier

NDR Elbphilharmonie Orchester



JOHANNES BRAHMS

Klavierkonzert Nr. 2 B-Dur op. 83

PAUL HINDEMITH

Sinfonie "Harmonie der Welt"



Brahms' zweites Klavierkonzert - ein sehnsüchtig-nostalgisches Meisterwerk

Gute zwei Jahrzehnte trennen Johannes Brahms’ erstes und zweites Klavierkonzert voneinander. Entstanden zwischen 1878 und 1881 in Wien, ist das spätere, sehnsüchtig-nostalgische Meisterwerk eine Komposition, die ihre Zeit brauchte, um zu reifen.

Es wirkt, als würden detailliert ausgearbeitete Memoiren in großen Bögen vor uns ausgebreitet - vielleicht eher als zarte, liebliche Meditationen denn als konkret formulierte Pläne und Ziele.

Igor Levit am Klavier

Den Solopart übernimmt an beiden Abenden der im russischen Nischni Nowgorod geborene Pianist Igor Levit. Dieser absolvierte sein Klavierstudium in Hannover mit der höchsten Punktzahl in der Geschichte des Instituts, wurde - auch wegen seines politischen Engagements - mit zahlreichen internationalen Preisen und Ehrungen ausgezeichnet. Die "New York Times" beschreibt ihn als "bedeutendsten Künstler seiner Generation".

