"Charlie Hebdo" und die Folgen für die Satire

Vor genau fünf Jahren stürmten zwei schwer bewaffnete Islamisten die Redaktionsräume des französischen Satire-Magazins "Charlie Hebdo". Innerhalb weniger Minuten löschten sie elf Leben aus. Unter den Getöteten waren einige der bekanntesten Karikaturisten des Landes. Der Schock war groß, ebenso die Solidaritätswelle im Anschluss. Unter dem Motto "Je suis Charlie" bekundeten weltweit Menschen, Medien und Politik Solidarität mit den Opfern. Auch die Kasseler Galerie für komische Kunst "Caricatura" hat sich an einem Kooperations-Projekt für "Charlie Hebdo" beteiligt - einer Online-Ausstellungsplattform in Zusammenarbeit mit dem Wilhelm Busch Museum in Hannover und anderen. Ein Gespräch mit dem Direktor der "Caricatura", Martin Sonntag.

Herr Sonntag, ich kann mich an den 7. Januar 2015, als mich die Nachricht erreicht hat, noch sehr lebhaft erinnern. Vermutlich, weil es einer dieser Vorfälle ist, die man als Zäsur wahrnimmt, einen Moment, in dem sich etwas grundlegend zu ändern scheint. Wie erinnern Sie sich an diesen Tag?

Martin Sonntag: Ja, in der Tat, das war ein sehr erschütternder Moment und eine Situation, die man in dem Augenblick gar nicht richtig verstanden hat. Es dauerte tatsächlich ein bisschen, um das zu realisieren, anzunehmen und zu begreifen, dass das stattfindet.

Wie ist es dann zu diesem Kooperationsprojekt gekommen?

Sonntag: Es gab weltweit eine große Aufregung um dieses Thema - zu Recht. Es gab viele Schnellschüsse, es gab manchmal auch leicht übertriebene Reaktionen. Sehr viele Leute haben uns aufgefordert, jetzt erst recht Mohammed-Karikaturen zu zeichnen - was natürlich völliger Humbug ist. Wir haben uns mit den deutschsprachigen Häusern kurzgeschlossen, die Karikaturen ausstellen, und haben beredet, dass wir in aller Ruhe und mit einer gewissen Distanz zu diesem Thema die französische Satire dem deutschen Publikum ein bisschen näherbringen wollten, weil in Deutschland die Schärfe dieser französischen Satire teilweise nicht verstanden wurde. Deswegen haben wir uns mit den Häusern geeinigt, diese Plattform einzurichten, um zu erklären, warum Satire in Frankreich schärfer ist, als wir es in Deutschland gewohnt sind.

Hat sich Ihr kuratorisches Arbeiten seitdem verändert? Wird man vorsichtiger?

Sonntag: Diese Forderung "Jetzt erst recht" war ja absurd, weil wir immer nur sagen konnten: "Nein, wir machen weiter wie bisher." Vorher haben Mohammed-Karikaturen im deutschen Raum nicht oder kaum stattgefunden, und es gab auch keinen Grund, auf einmal als Reflex gezielt Mohammed-Karikaturen abzufragen oder zeichnen zu lassen. Es wurde einfach weitergemacht wie bisher - mit der großen Einschränkung, dass sich sehr viele Zeichner Gedanken gemacht haben, was man überhaupt zeichnen kann, wie real bestimmte Gefahren sind. Die große Solidaritätswelle, die wir aus der Politik und aus dem Journalismus erfahren haben, ist mittlerweile abgeebbt, und es ist auch nichts mehr davon übrig geblieben. Wir haben jetzt wieder Vorgänge, wo wir deutlich feststellen müssen, dass die Meinungs- und Pressefreiheit stark gefährdet sind.

Auf welche Vorfälle spielen Sie an?

Sonntag: "New York Times International" hat neulich die kompletten Karikaturen-Veröffentlichungen eingestellt. Die hatten einen Shitstorm wegen einer bestimmten Zeichnung und haben als Reflex gesagt: "Dann zeigen wir jetzt überhaupt keine Karikaturen mehr. Das ist uns zu anstrengend." Wenn eine Zeitung wegen eines Shitstorms einknickt, ist das ein fatales Signal, das ist ganz fürchterlich. Unsere Gesellschaft ist in einem dauererregten Zustand. Bei jeder kleinsten Kleinigkeit wird sofort ein Shitstorm generiert, und es sind dann oft nur sehr wenige, die sich aber sehr laut zu Wort melden. Die Gesellschaft reagiert auch in einem Reflex darauf und sagt: "Oh, Gott, da ist etwas ganz Schlimmes passiert." Dabei ist in der Regel meist nichts passiert. Und wenn das zu solchen Reaktionen führt, das eine Zeitung komplett auf den Abdruck von Karikaturen verzichtet, dann ist das ein enormes Alarmsignal, dann ist das der komplett falsche Weg.

Kurt Tucholsky hat mal gesagt: "Wenn einer bei uns einen guten politischen Witz macht, dann sitzt halb Deutschland auf dem Sofa und nimmt übel." Das hatte er vor 101 Jahren gesagt. Der Unterschied im Vergleich von damals zu heute ist, dass die Leute, die sich da auf dem Sofa ärgern, die Möglichkeit haben, über das Internet ihren Ärger kundzutun. Und wenn das die Arbeit von Satirikern beeinflusst, ist das natürlich schwierig. Wie sehen Sie das perspektivisch?

Sonntag: Erst einmal muss ich sagen, dass Kurt Tucholsky schon immer wusste, wo der Hase lang läuft; das ist vollkommen zutreffend. Genau das ist die große Problematik: die Anonymität des Internets, wo jeder glaubt, alles sagen zu dürfen. Und das stimmt so nicht. Man kann nur hoffen, dass in der Politik entsprechende Weichen gestellt werden, dass es zu bestimmten Reglementierungen im Onlinebereich kommt. Denn es darf natürlich nicht jeder sagen, was er will. Wir sind in einer Situation, wo Mäßigung und Zurückhaltung ganz wichtig sind.

Und was bedeutet das perspektivisch für ihr Arbeiten?

Sonntag: Wir machen weiter wie bisher, wie nach "Charlie Hebdo". Wenn das Land in der Krise ist, dann hat Komik Konjunktur. Das sehen wir gerade im Fernsehen: Gerade solche Formate wie die "heute-show" oder Jan Böhmermann oder Martin Sonneborn - das sind alles Satiriker, und das scheinen gerade die Aufklärer der Zeit zu sein.

Sie haben erwähnt, dass durchaus kulturelle Unterschiede bestehen, was Satire angeht. Auch die individuellen Grenzen sind ja sehr unterschiedlich. Wo liegen Ihre persönlichen Grenzen?

Sonntag: Sie haben gerade Tucholsky zitiert - das noch berühmtere Zitat von Tucholsky ist die Frage nach der Grenze der Satire, die er sich selbst beantwortet: "Satire darf natürlich alles." Das ist natürlich richtig - aber leider auch falsch. Denn Satire darf nicht, was gegen unsere Gesetze verstößt. Wir verabreden uns in der Gesellschaft auf gewisse Konsensmarken, die wir nicht verletzen wollen. Da sich Gesellschaft aber immer verändert, verändern sich auch diese Konsensmarken. Was heute noch lustig ist, kann in einem halben Jahr zur größten Katastrophe führen. Sachen verschieben sich permanent, und Satire schaut, wo diese Grenzen aktuell verlaufen. Da kann es passieren, dass dort manchmal eine Grenze überschritten wird - und das machen wir auch mit, wenn das vertretbar ist, wenn der Zeichner das erklären kann. Wenn ein Zeichner eine Zeichnung macht, nur damit sich Leute aufregen, damit alle aufschreien, dann sind wir nicht dabei.

Das Interview führte Alexandra Friedrich

