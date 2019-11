Stand: 18.11.2019 18:00 Uhr

Ulrich Noethen liest "Metropol" von Eugen Ruge

Am Morgen vorgelesen: "Metropol"

Eugen Ruge kehrt nach "In Zeiten des abnehmenden Lichts" noch einmal zurück zu seiner Familiengeschichte. Dass Charlotte und Wilhelm, Alexander Umnitzers Großmutter und ihr zweiter Mann, bis 1952 in Mexiko im Exil waren, bevor sie in die DDR übersiedelten, ist aus dem ersten Roman bekannt. Aber dass sie 1936 als deutsche Kommunisten zuerst nach Moskau emigrierten, haben sie ihm verschwiegen. Alexander Umnitzer findet es anhand alter Dokumente heraus und malt sich ihre damalige Situation aus.

Eugen Ruge - seine Romane im Schnelldurchlauf









Zu hören sind die Lesungen vom 25. November bis zum 13. Dezember, jeweils von 8.30 Uhr bis 9 Uhr im Programm von NDR Kultur.

Die Termine in der Übersicht: Folge: Datum: Uhrzeit: 1/15 25. November 2019 8:30 Uhr 2/15 26. November 2019 8:30 Uhr 3/15 27. November 2019 8:30 Uhr 4/15 28. November 2019 8:30 Uhr 5/15 29. November 2019 8:30 Uhr 6/15 2. Dezember 2019 8:30 Uhr 7/15 3. Dezember 2019 8:30 Uhr 8/15 4. Dezember 2019 8:30 Uhr 9/15 5. Dezember 2019 8:30 Uhr 10/15 6. Dezember 2019 8:30 Uhr 11/15 9. Dezember 2019 8:30 Uhr 12/15 10. Dezember 2019 8:30 Uhr 13/15 11. Dezember 2019 8:30 Uhr 14/15 12. Dezember 2019 8:30 Uhr 15/15 13. Dezember 2019 8:30 Uhr

