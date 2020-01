Stand: 22.01.2020 18:25 Uhr

Markus Hoffmann liest Pascal Mercier

Am Morgen vorgelesen: "Das Gewicht der Worte"

Der Schweizer Philosoph Peter Bieri, der sich als Schriftsteller Pascal Mercier nennt, hat sich viel Zeit gelassen mit seinem neuen Roman. In "Das Gewicht der Worte" erzählt er nun die Geschichte des Simon Leyland, den seit seiner Kindheit Sprachen faszinieren. Gegen den Willen seiner Eltern wird er Übersetzer. Später folgt er seiner Frau von London aus nach Triest, in eine Stadt großer Literaten. Dort führt ihn ein medizinischer Irrtum an einen Lebenswendepunkt. Der Roman kreist um große Fragen: Wie frei sind wir in unseren Entscheidungen? Und welche Freiheit verspricht die Literatur?

Pascal Mercier: Philosoph und Schriftsteller









Die Termine in der Übersicht: Folge: Datum: Uhrzeit: 1/10 27. Januar 2020 8:30 Uhr 2/10 28. Januar 2020 8:30 Uhr 3/10 29. Januar 2020 8:30 Uhr 4/10 30. Januar 2020 8:30 Uhr 5/10 31. Januar 2020 8:30 Uhr 6/10 3. Februar 2020 8:30 Uhr 7/10 4. Februar 2020 8:30 Uhr 8/10 5. Februar 2020 8:30 Uhr 9/10 6. Februar 2020 8:30 Uhr 10/15 7. Februar 2020 8:30 Uhr 11/15 10. Februar 2020 8:30 Uhr 12/15 11. Februar 2020 8:30 Uhr 13/15 12. Februar 2020 8:30 Uhr 14/15 13. Februar 2020 8:30 Uhr 15/15 14. Februar 2020 8:30 Uhr

