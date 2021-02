Lesung: "Die Erfindung der Sprache" von Anja Baumheier Stand: 25.02.2021 13:14 Uhr Wolfgang Berger liest aus dem Roman von Anja Baumheier

Die 1979 in Dresden geborene Anja Baumheier legt ihren dritten Roman vor, in dem neugierig stimmende Motive und Personen zusammenfinden: Wir lernen einen verschrobenen Sprachwissenschaftler kennen, einen Insulaner, der mit Computern spricht, dazu einen Ostfriesen, den die Berge rufen und eine tschechische Bäckerin, die ihren Muttersprachklang auch nach Jahren noch in sich trägt - sowie eine verstummende Radiomoderatorin. Ort des Geschehens ist eine ostfriesische Insel mit dem schönen Namen Platteoog. Hier entspinnt sich eine Geschichte, die nicht zuletzt von Zusammenhalt und Einsamkeit handelt.

Zu hören sind die Lesungen vom 1. bis zum 19. März, jeweils von 8.30 Uhr bis 9 Uhr im Programm von NDR Kultur. Die Folgen finden Sie nach der Ausstrahlung für sieben Tage auch hier im Internet.

Sie wollen die Folgen ganz bequem unterwegs hören? Kein Problem, laden Sie einfach unsere kostenlose NDR Kultur App herunter und hören Sie "Am Morgen vorgelesen" auf Ihrem Smartphone.

Die Termine in der Übersicht Folge: Datum: Uhrzeit: 1/15 1. März 2021 8:30 Uhr 2/15 2. März 2021 8:30 Uhr 3/15 3. März 2021 8:30 Uhr 4/15 4. März 2021 8:30 Uhr 5/15 5. März 2021 8:30 Uhr 6/15 8. März 2021 8:30 Uhr 7/15 9. März 2021 8:30 Uhr 8/15 10. März 2021 8:30 Uhr 9/15 11. März 2021 8:30 Uhr 10/15 12. März 2021 8:30 Uhr 11/15 15. März 2021 8:30 Uhr 12/15 16. März 2021 8:30 Uhr 13/15 17. März 2021 8:30 Uhr 14/15 18. März 2021 8:30 Uhr 15/15 19. März 2021 8:30 Uhr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Am Morgen vorgelesen | 01.03.2021 | 08:30 Uhr