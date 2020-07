Stand: 22.07.2020 12:37 Uhr

Fantasie im Aufbruch: 40 Geschichten über das Reisen

Reisen im Corona-Jahr, an jedes erdenkliche Ziel, das einem in den Sinn kommt? In der Realität ist das nicht recht zu machen. Bei uns wird es möglich, und zwar exklusiv: Gemeinsam haben die Kulturradios der ARD 40 Aufträge für Erzählungen rund ums Thema "Reisen" vergeben. Die Liste derer, die wir damit in außergewöhnlicher Zeit ein bisschen unterstützen können, ist eindrucksvoll geraten.

Was die Autorinnen und Autoren aus unserer Aufgabenstellung machen wollten, stand ihnen dabei ganz frei. So ist eine farbenprächtige, höchst abwechslungsreiche Vielfalt entstanden: Reisen der Fantasie, Variationen wirklicher Reisen, Aufbrüche in neue Beziehungsformen, Erkundigungsreisen in die eigene Psyche, alles war möglich, alles erlaubt.

Machen wir uns also zusammen acht Wochen lang auf den Weg: Was die menschliche Fantasie vermag, was Sprache, was Literatur vermögen - Sie erleben es vom 20. Juli bis zum 11. September in Am Morgen vorgelesen. Und nochmals abends ab 23:05 Uhr im ARD Radiofestival. Nach der Ausstrahlung stehen alle 40 Erzählungen zwölf Monate zum Download bereit.

