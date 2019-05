Stand: 30.04.2019 14:22 Uhr

Axel Milberg liest seinen Debütroman

Am Morgen vorgelesen: "Düsternbrook"

Der Schauspieler Axel Milberg lebt, seit seiner Ausbildung an der Otto-Falckenberg-Schule, in München. Aber geboren wurde er 1956 in Kiel, und er war bis in die späten 70er-Jahre dort zu Hause. Sein erster Roman handelt von seiner Kindheit und Jugend im Kieler Stadtteil Düsternbrook. So wie seine Darstellung des Kieler Tatort-Kommissars Borowski immer von einer gewissen Verträumtheit umweht ist, erlebt auch der kleine Axel seine großbürgerliche Umgebung gelegentlich wie von einem anderen Stern gefallen. Eine lohnende Zeitreise, von einem originellen Kopf erdacht.

Zu hören sind die Lesungen vom 6. bis zum 17. Mai, jeweils von 8.30 Uhr bis 9 Uhr im Programm von NDR Kultur. Die Folgen stehen nach der Ausstrahlung für 24 Stunden - von 8.30 Uhr bis 8.30 Uhr des Folgetages - zum Nachhören bereit.

Die Termine in der Übersicht: Folge: Datum: Uhrzeit: 1/10 6. Mai 2019 8:30 Uhr 2/10 7. Mai 2019 8:30 Uhr 3/10 8. Mai 2019 8:30 Uhr 4/10 9. Mai 2019 8:30 Uhr 5/10 10. Mai 2019 8:30 Uhr 6/10 13. Mai 2019 8:30 Uhr 7/10 14. Mai 2019 8:30 Uhr 8/10 15. Mai 2019 8:30 Uhr 9/10 16. Mai 2019 8:30 Uhr 10/10 17. Mai 2019 8:30 Uhr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Am Morgen vorgelesen | 06.05.2019 | 08:30 Uhr