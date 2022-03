Stand: 30.03.2022 18:03 Uhr Der Nachtclub vom 28.03.2022 - 01.04.2022

Der Nachtclub montags bis freitags von 20 bis 22:00 Uhr mit Rock und Popmusik abseits des Mainstreams. Am Freitag gibt es ab 20 Uhr ein Special zum 75. Geburtstag von Emmylou Harris mit Gitti Gülden und ab 21 Uhr den Nachtclub ÜberPop: Blödelmusik mal im Ernst mit Henning Cordes.

Von 22:00 Uhr bis 24 Uhr gibt es live Konzertmitschnitte bei Nachtclub in Concert, am Freitag um diese Zeit wiederholen wir die N-Joy Soundfiles Hip-Hop mit DJ Mad.

Der Nachtclub vom 28.03.2022 - 01.04.2022 Datum Moderation: Montag, 28.03.2022, 20 - 21 Uhr Matias Boem Montag, 28.03.2022, 21 - 22 Uhr Uli Patzwahl Dienstag, 29.03.2022, 20 - 21 Uhr Paul Baskerville Dienstag, 29.03.2022, 21 - 22 Uhr Matias Boem Mittwoch, 30.03.2022, 20 - 21 Uhr N-JOY Nachtclub Intro mit Jessica Schlage Mittwoch, 30.03.2022, 21 - 22 Uhr Wiederholung N-Joy Club Donnerstag, 31.03.2022, 20 - 21 Uhr Angela Gobelin Donnerstag, 31.03.2022, 21 - 22 Uhr Paul Baskerville Freitag, 01.04.2022, 20 - 21 Uhr Emmylou Harris Special mit Gitti Gülden Freitag, 01.04.2022, 21 - 22 Uhr Nachtclub ÜberPop: Blödelmusik mal im Ernst mit Henning Cordes

Nachtclub in Concert vom 28.03.2022 - 01.04.2022 Datum Thema Montag, 28.03.2022, 22 - 23 Uhr Judith Hill beim Kunstflecken Festival 2021 in Neumünster Montag, 28.03.2022, 23 - 24 Uhr Judith Hill beim Kunstflecken Festival 2021 in Neumünster (Teil 2) Dienstag, 29.03.2022, 22 - 23 Uhr Jupiter Jones beim Reeperbahn Festival 2021 Dienstag, 29.03.2022, 23 - 24 Uhr Jupiter Jones beim Reeperbahn Festival 2021 (Teil 2), danach Sigrid beim SWR 3 New Pop Festival in Baden-Baden 2021 Mittwoch, 30.03.2022, 22 - 23 Uhr Nakhane beim Reeperbahn Festival 2018 Mittwoch, 30.03.2022, 23 - 24 Uhr Ace Tee beim Reeperbahn Festival 2018 Donnerstag, 31.03.2022, 22 - 23 Uhr Mando Diao beim A Summer’s Tale Festival 2018 Donnerstag, 31.03.2022, 23 - 24 Uhr Mando Diao beim A Summer’s Tale Festival 2018 (Teil 2), danach Wingenfelder beim A Summer's Tale Festival 2019 Freitag, 01.04.2022, 22 - 23 Uhr Die Wiederholung der N-JOY Soundfiles Hip Hop Freitag, 01.04.2022, 23 - 24 Uhr Die Wiederholung der N-JOY Soundfiles Hip Hop

