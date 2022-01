Stand: 29.01.2020 13:40 Uhr Olaf Maikopf

Seine popmusikalische Sozialisation fand mit Musik für junge Leute von Klaus Wellershaus statt. Eine Begegnung, aus der sich die Leidenschaft für Musik abseits des Pop-Mainstream sowie eine tiefere Auseinandersetzung mit vielfältigen musikalischen Stilistiken entwickelte.

Nach MC5 lagen King Crimson, das Mahavishnu Orchestra, Marvin Gaye, Stevie Wonder, Bossa Nova oder die Talking Heads und irgendwann japanischer Techno Pop auf dem Plattenteller.

Olaf Maikopf übernahm die Mission, diesem in Sendungen für verschiedene Radiostationen zu mehr Bekanntheit in Deutschland zu verhelfen. Eine davon hörte Klaus Wellershaus, nun moderiert Olaf Maikopf seit den frühen Neunzigern Nippon Pop und Reihen wie Black Pearls oder New Worldbeats im NDR Blue Nachtclub.