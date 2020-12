NDR Blue Programmschema

Alle Programminhalte von NDR Blue auf einen Blick: Das Programmschema von Montag bis Sonntag rund um die Uhr.

0 bis 2 Uhr

Montags bis Sonntags: NDR Info Nachtclub - Playlist

2 bis 6 Uhr

Montags bis Sonntags: NDR Info Nightlounge - Playlist

6 bis 10 Uhr

Montags bis Freitags: NDR Blue Morning

Sonnabends und Sonntags: NDR Blue Weekend

10 bis 13 Uhr

Montag: NDR 2 Die Peter Urban Show

Dienstag: NDR 2 Soundcheck Neue Musik (Freitag)

Mittwoch: NDR 2 Soundcheck Party

Donnerstag: NDR 2 Soundcheck Neue Musik (Montag)

Freitag: NDR 2 Soundcheck Musikszene Deutschland

Sonnabend: NDR Blue Weekend

Sonntag: NDR Blue Weekend

13 bis 15 Uhr

Montag: NDR Info Nachtclub - Playlist

Dienstag: NDR Info Nachtclub - Playlist

Mittwoch: NDR Info Nachtclub - Playlist

Donnerstag: NDR Info Nachtclub - Playlist

Freitag: NDR Info Nachtclub - Playlist

Sonnabend: NDR Info Nachtclub - Playlist

Sonntag: NDR Info Nachtclub - Playlist

15 bis 17 Uhr

Montag: N-JOY NEU - Musik abseits des Mainstream (vom Donnerstag) Titelsuche

Dienstag: N-JOY NEU - Musik abseits des Mainstream (vom Montag) Titelsuche

Mittwoch: N-JOY NEU - Musik abseits des Mainstream (vom Dienstag) Titelsuche

Donnerstag: N-JOY NEU - Musik abseits des Mainstream (vom Mittwoch) Titelsuche

Freitag: NDR Blue Afterwork

Sonnabend: NDR Blue Weekend

Sonntag: NDR Blue Weekend

17 bis 20 Uhr

Montags bis Freitags: NDR Blue After Work

Sonnabends und Sonntags: NDR Blue Weekend

20 bis 22 Uhr

Montag: NDR Blue in Concert - Playlist

Dienstag: NDR Blue in Concert - Playlist

Mittwoch: NDR Blue in Concert - Playlist

Donnerstag: NDR Blue in Concert - Playlist

Freitag: NDR Blue in Concert - Playlist

Sonnabend: NDR 2 Soundcheck Live

Sonntags: N-JOY Soundfiles Hip-Hop - Playlist

22 Uhr

Montag: N-JOY Club - Playlist

Dienstag: N-JOY Musicmeeting - Playlist

Mittwoch: NDR Info Nachtclub Classic - Playlist

Donnerstag: NDR Info Nachtclub Globo

Freitag: NDR Info Nightlounge Weekend

Sonnabend: NDR Info Nightlounge Weekend

Sonntags: NDR Kultur NEO - Playlist

23 Uhr

Montag: NDR Info Jazz Lounge - Playlist

Dienstag: NDR Info Jazz Konzert - Playlist

Mittwoch: NDR Info Jazz Special - Playlist

Donnerstag: NDR Info Jazz NDR Bigband - Playlist

Freitag: NDR Info Nightlounge Weekend

Sonnabend: NDR Info Nightlounge Weekend

Sonntags: NDR Kultur NEO - Playlist