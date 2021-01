Stand: 28.01.2020 15:22 Uhr Uli Patzwahl

Uli Patzwahls Frankreich ist ein Land ohne Klischees, aber mit Besonderheiten, ein Land, das von Kirschen singt und Revolution meint ("Le Temps Des Cérises"), das sein neues Underground-Label so nennt als wäre es eine alte U-Bahn: Die Unterirdische ("La Souterraine"), ein Land, das im Techno die Melodie sucht und im Rap das Gedicht. Ein Land, das dann, wenn andere überlegen, ob sie sich jetzt gerade politisch korrekt verhalten - anfängt zu singen, generationenübergreifend!

So ein Frankreich hat Uli kennengelernt, als Student in Straßburg, als Moderator bei Radio France Internationale in Paris. Heute lebt er in Hamburg, macht Filme und Radio. Und hält den Kontakt.