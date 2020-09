Stand: 05.07.2016 10:08 Uhr

So können Sie NDR Blue empfangen

Genießen Sie hochwertige Musiksendungen abseits der Charts - Rock und Pop at its best: NDR Blue empfangen Sie über DAB+ (Digital Audio Broadcasting), den Radio-Livestream oder die NDR Radio App. DAB+ ist der neue digitale Rundfunkstandard, mit dem die Radioprogramme des NDR in Norddeutschland bereits von 7,2 Millionen Menschen terrestrisch empfangbar sind.

DAB+ Empfang Individuelle Empfangsprognose Auf der Internetseite digitalradio.de können Sie anhand Ihrer Postleitzahl testen, ob Sie Radioprogramme digital über Antenne empfangen können. extern

Digitales Antennenradio für Empfang

Voraussetzung für den Empfang von DAB+ ist ein digitales Antennenradio, das diesen Standard unterstützt. Es gibt mittlerweile für jeden Geschmack das passende DAB+ Radio. Vom Radiowecker, Bad- und Küchenradio bis hin zur HiFi-Anlage. Die Bedienung ist sehr einfach. Das Digitalradio sucht automatisch nach den verfügbaren Programmen und listet sie auf. Man wählt lediglich die Namen der gewünschten Programme aus. Das Suchen nach Frequenzen wird damit überflüssig.

Weiterer Netz-Ausbau

Bis Ende 2016 wird das Sendernetz weiter ausgebaut. Neubrandenburg, das Gebiet um die A 20 zwischen Tessin und Grimmen, die Region Osnabrück und die Region Flensburg kommen dann zum bestehenden Netz dazu. Damit können am Jahresende rund acht Millionen Menschen NDR Plus und die anderen Radioprogramme des NDR über DAB+ empfangen. Der Ausbau soll auch in den kommenden Jahren zügig voranschreiten. Die Verbreitung von NDR Plus via Satellit (DVB‑S) soll ebenfalls noch 2016 realisiert werden.

Erstklassiger Klang und Extrafunktionen

Durch die digitale Technik garantiert DAB+ einen glasklaren rauschfreien Empfang. Außerdem sind eine Reihe von Zusatzinformationen abrufbar, die das programmliche Angebot erweitern. Die gespielten Musiktitel werden in Textform angezeigt. Darüber hinaus, wenn das Radio ein Farbdisplay hat, gibt es programmbegleitende Bilder als sogenannte Slideshow. CD-Cover der laufenden Musik, aktuelle Nachrichtenschlagzeilen, Wetterberichte und Programmtipps werden auf diese Weise grafisch dargestellt. Für den Empfang dieser Zusatzinformationen wird kein Internetzugang benötigt - es kommt alles ohne zusätzliche Kosten über die Antenne des Digitalradios.