Stand: 28.01.2020 15:20 Uhr Uli Kniep

Bereits als kleiner Kerl durfte Uli Kniep zerbrechliche Schallplatten in der heimischen Musiktruhe auflegen. Twist und Rock'n'Roll gingen damals schon ins Bein, doch erst als einige Zeit später die Small Faces von "Happiness Stan" und seinem Trip zur dunklen Seite des Mondes erzählten, dämmerte dem Teenager, dass mehr hinter den Texten stecken musste.

Das Englischstudium half die Inhalte zu verstehen und öffnete die Tür zum NDR in Niedersachsen. Hier wurde er "Popfit" für´s Radio gemacht, heute moderiert Uli den Nachtclub und die Nachtclub Classics, bei NDR Blue. Die Begegnungen mit früheren Idolen wie Steve Marriott, David Bowie und Eric Clapton zählen zu den Highlights seiner Laufbahn als Musikjournalist. Zwischenzeitlich lehrte Uli Kniep als Gastdozent an der Hochschule für Medien, Theater und Musik in Hannover und er ist Juror für den Live Entertainment Award. Seine Devise lautet: Kniep On Rocking In A Free World!