Der Nachtclub vom 09.05.2022 - 13.05.2022

Montag, 09.05.2022, 22 - 23 Uhr Heute die Wiederholung vom Podcast „Urban Pop“ mit der Folge "Chrissie Hynde & the Pretenders: Cool zwischen Pop und Punk"

Montag, 09.05.2022, 23 - 24 Uhr Heute mit The Pretenders live: "The Isle Of View"

Dienstag, 10.05.2022, 22 - 23 Uhr The Dead South beim Rolling Stone Beach Festival 2021 am Weissenhäuser Strand

Dienstag, 10.05.2022, 23 - 24 Uhr The Dead South beim Rolling Stone Beach Festival 2021 am Weissenhäuser Strand (Teil 2), danach Element of Crime beim gleichen Festival

Mittwoch, 11.05.2022, 22 - 23 Uhr Bat For Lashes "Live At Home" am 9. April 2021

Mittwoch, 11.05.2022, 23 - 24 Uhr Herr D.K. live bei Rockcity On Air 2018

Donnerstag, 12.05.2022, 22 - 23 Uhr Jess Glynne beim Reeperbahn Festival 2018

Donnerstag, 12.05.2022, 23 - 24 Uhr Jess Glynne beim Reeperbahn Festival 2018 (Teil 2), danach Lxandra beim gleichen Festival

Freitag, 13.05.2022, 22 - 23 Uhr Die Wiederholung der N-JOY Soundfiles Hip Hop