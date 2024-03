Deine Stimme für die Demokratie bei NDR 2 Sendedatum: 01.03.2024 06:00 Uhr Wir alle merken es: Es ist unruhig in unserer Gesellschaft. Viele Menschen haben Sorgen - kleine, große und es geht um ganz unterschiedliche Themen. Die Demonstrationen der vergangenen Wochen, die Streiks und Sternfahrten haben eines gemeinsam: Jeder und jede möchte mehr mit den eigenen Anliegen gehört werden.

Bei NDR 2 werdet ihr gehört - wir sind für euch da.

Was macht dir Sorgen?

Worüber machst du dir Gedanken?

Was treibt dich um, was ärgert dich?

Was machst du, damit es dir besser geht?

Wo erlebst du Zusammenhalt?

Wie kann sich dieses Problem lösen?

Was müssten wir alle zusammen tun, damit du dir darüber keine Gedanken mehr zu machen brauchst?

Schicke uns deine Antworten auf jeweils eine diese Fragen (pro Abschnitt) als Sprachnachricht ins Programm*. Wenn viele Stimmen von 80 Millionen zu hören sind, ist das gelebte Demokratie. Genau dafür sind wir von NDR 2 da.

Wie kommt meine Stimme ins Radio?

1. Möglichkeit: Als Sprachnachricht über den Messenger in der NDR 2 App. Sag uns in der Sprachnachricht einfach kurz (max. 45 Sekunden) deinen Vornamen, den Ort, in dem du wohnst, und was du machst. Zum Beispiel: „Ich bin Tanja aus Wolfenbüttel und arbeite in einer Bank. Mir macht Sorge, dass…“

Damit auch alle, die zuhören, verstehen, worum es geht, ist es wichtig, dass du zum Beginn jeweils kurz die Frage wieder in Deine Nachricht aufnimmst. Also in etwa „Ich haben Angst, dass…“ und „Ich erlebe Zusammenhalt beim…“.

Hier kannst du dir die kostenlose NDR 2 App für Android oder iOS herunterladen und uns dann nach kurzer Registrierung eine Sprachnachricht schicken.

2. Möglichkeit: Als Sprachnachricht im Anhang einer Mail. Du kannst uns all das auch gerne einfach mit deinem Smartphone als Sprachnachricht aufnehmen und uns per Mail schicken. Die Adresse ist: deinestimme@ndr2.de.

Damit wir deine Sprachnachricht auch senden können, brauchen wir dein Einverständnis. Wenn du das möchtest, schicke uns diesen Satz mit der Mail mit:

Einwilligungserklärung einfach kopieren: "Ich bin damit einverstanden, dass meine Sprachnachricht im NDR in allen Ausspielwegen genutzt und gesendet werden darf."

3. Möglichkeit: Sprachnachricht selbst hochladen

Hinweis: NDR 2 ist wichtig, dass Stimmen zu hören sind, die dem gesamten demokratischen politischen und gesellschaftlichen Spektrum zuzuordnen sind.

Die Sprachnachrichten werden redaktionell betreut und gegebenenfalls gekürzt oder geschnitten. Dabei achten wir grundsätzlich darauf, dass die Kernaussage der Nachricht nicht verfälscht wird. Sollten uns mehr Nachrichten erreichen als wir personell bearbeiten können, kann es dazu kommen, dass Nachrichten nicht gesendet werden. Das gleiche kann passieren, um die Vielfalt der Inhalte sicher zu stellen.

