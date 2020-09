Stand: 04.09.2020 13:55 Uhr

Wir in Niedersachsen: Das war die Tour

Schorse – der Niedersachsen Entdecker von NDR 1 Niedersachsen – hat drei Wochen lang mit seiner "Schorsetta", einem VW-T1-Bulli aus dem Jahr 1964, das Land unsicher gemacht und erfolgreiche Firmen und Menschen vorgestellt. "Niedersachsen hat echt viel zu bieten. Da können wir alle stolz drauf sein! Wir haben so viele Firmen im Land, die auf ihrem Gebiet sogar Weltmarktführer sind. Wir machen XXL-Rettungsboote für Kreuzfahrtschiffe, haben Europas größte Gärtnerei oder liefern die genaueste Zeit. Die Menschen, die aus Niedersachsen kommen, brauchen wir ebenfalls nicht zu verstecken. Tagesthemen-Sprecherin Caren Miosga kommt aus Niedersachsen, Sänger und Liedermacher Heinz Rudolf Kunze wohnt in der Wedemark oder der bekannteste Musikproduzent der Clubszene produziert in Hannover Disco-Klassiker. Das war eine schöne und vor allem sehr interessante Tour. Danke an alle, die mich so herzlich empfangen haben", schwärmt Schorse.

Jeden Tag hat sich Schorse von einem anderen Ort in das Programm von NDR 1 Niedersachsen gemeldet. Die Fotos der Tour sehen Sie in den Bildergalerien.

Die Stationen in der Übersicht

17. August: Wietmarschen Ambulanz und Sonderfahrzeug (WAS)

Wietmarschen Ambulanz und Sonderfahrzeug (WAS) 18. August : Emsbüren Emsflower

: Emsbüren Emsflower 19. August: Bodenfelde proFagus

Bodenfelde proFagus 20. August: Goslar Electrocycling

Goslar Electrocycling 21. August: Cloppenburg Derby Cycle Holding

24. August: MAPA in Zeven

MAPA in Zeven 25. August: DLR / BFU in Braunschweig

DLR / BFU in Braunschweig 26. August: Hatecke in Drochtersen

Hatecke in Drochtersen 27. August: Heinz Rudolf Kunze

Heinz Rudolf Kunze 28. August: Düsenberg Gitarren in Hannover

Montag, 31. August: Stöbich Brandschutz Goslar

Stöbich Brandschutz Goslar Dienstag, 1. September: Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig

Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig Mittwoch, 2. September: Caren Miosga, Tagesthemen-Moderatorin

Caren Miosga, Tagesthemen-Moderatorin Donnerstag, 3. September: Landgestüt Celle

Landgestüt Celle Freitag, 4. September: MousseT, Musikproduzent

