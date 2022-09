Von Bremen an die Küste: 400 Kilometer auf dem Team-Rad Sendedatum: 09.09.2022 08:20 Uhr Schorse ist zwei Wochen lang auf einem Team-Fahrrad durch den Nordwesten gefahren - viele fantastische Niedersachsen haben ihn unterstützt und sind mitgeradelt.

In elf Tagen ist Schorse von Verden bis Jever gefahren. Die 400 Kilometer waren aber auf dem Team-Fahrrad nicht allein zu schaffen. Viele fantastische Niedersachsen sind mit aufgesprungen und haben mit in die Pedale getreten. Gemeinsam ging es dann von der Mittelweser und Bremen über das Oldenburger Land, sowie das Emsland bis hin nach Ostfriesland und Friesland. Schorse hat sich natürlich regelmäßig von der Strecke in das Programm von NDR 1 Niedersachsen gemeldet und berichtet, welche schöne Region er gerade mit seinen Mitstreitern durchradelt. "Ich habe wieder viele schöne Erfahrungen gemacht und allerhand erlebt. Danke an alle, die mit auf das Rad gesprungen sind und beim Treten geholfen haben!"

Alle Team-Bilder können Sie auch hier herunterladen.

Verden bis Jever: Hier finden Sie alle Stationen

52 Etappen ist Schorse in knapp zwei Wochen mit seinem Team-Fahrrad "Fahrussell" gefahren. Hier können Sie alle 52 Etappen ansehen.

Karte: Auf dem Team-Rad quer durch Niedersachsen

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 09.09.2022 | 08:20 Uhr