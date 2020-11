Sendedatum: 21.11.2020 10:00 Uhr Reden wir miteinander: Mit den Kirchen im Gespräch

Wenn Gottesdienste in Corona-Zeiten nur noch mit Einschränkungen stattfinden, ist für viele gläubige Menschen ein wichtiger Anlauf- und Kontaktpunkt ihres Lebens versperrt. NDR 1 Niedersachsen macht deshalb ein Angebot für die gewohnte "Gottesdienst-Zeit": Am Sonntag zwischen 10 und 12 Uhr führen wir gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertreter der Kirche in Niedersachsen durch die Sendung. Mit diesem Angebot möchten wir den Zusammenhalt der Menschen in Niedersachsen stärken und uns gegenseitig unterstützen.

Im Studio: Landesbischof Ralf Meister

Am Sonntag, 22. November, können Hörerinnen und Hörer von 10 Uhr bis 12 Uhr mit Ralf Meister, dem Landesbischof der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannover sprechen. Die Telefonnummer lautet (08000) 80 22 22.

Wir halten zusammen

Unser aller Zusammenleben wird wieder heruntergefahren. Persönliche Kontakte sollen kaum mehr oder nur sehr eingeschränkt stattfinden. Das ist für uns alle schwer, aber mit etwas Kreativität gibt es Möglichkeiten, einander zu unterstützen, sei es durch Videotelefonie, soziale Medien, ganz klassisch durch Briefe schreiben und telefonieren - oder eben über das Radio.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 21.11.2020 | 10:00 Uhr