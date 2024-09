NDR Niedersachsen zu Gast auf Landfesten Stand: 24.09.2024 13:00 Uhr Überall in Niedersachsen wird die Erne gefeiert – und der NDR Niedersachsen feiert mit!

Der Sommer neigt sich dem Ende zu und überall in Niedersachsen werden Erntefeste gefeiert – und der NDR Niedersachsen feiert mit! In Worpswede-Neu Sankt Jürgen, Norden und Sittensen erwartet Sie ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt mit zahlreichen Attraktionen und Ständen. Der NDR berichtet live in Hörfunk und Fernsehen und stellt seine landwirtschaftlichen Formate vor.

Samstag: Erntefest in Neu Sankt Jürgen

Der Startschuss wird das Einbringen der Erntekrone ab 14:30 Uhr am Landwirtschaftlichen Museum sein. Auf die Kleinen warten ein Puppentheater, ein Karussell und eine Losbude. Sportlich Begeisterte können sich um 15 Uhr beim Dartturnier messen.

Am Samstagabend wird es dann spannend: Viele Mannschaften kämpfen ab 20:30 Uhr bei den beliebten "Highland Games" um den Sieg. Ab 21 Uhr steigt dann die Ernteparty mit DJ Johannes – und Hellwach Moderator Andreas Kuhlage wird am Mikrofon die Stimmung anheizen.

Zu Gast: 63 Hektar, Hofgeschichten, Schorse und Co

Mit von der Partie sind die beiden Hosts des NDR Podcasts 63 Hektar. Stadtkind Andreas Kuhlage und Landwirtin Maja Mogwitz plaudern unter Anderem über das Leben auf einem Traditionshof und vermitteln auf Augenhöhe zwischen Verbrauchern und Landwirten.

Auch die Hofgeschichten stellen sich vor: Die Fernsehsendung widmet sich zwischen Tier und Trecker den alltäglichen Herausforderungen von landwirtschaftlichen Betrieben in ganz Norddeutschland. Außerdem dabei ist NDR auf‘m Land: Auf YouTube und Social Media stellt das Format Menschen in den Vordergrund, die für ihren Beruf in der Landwirtschaft brennen und räumt dabei kräftig Vorurteile auf. In Neu Sankt Jürgen ist Redaktionsleiter Dominique Ziesemer und freut sich auf Feedback oder Ideen der Besucherinnen und Besucher.

Bereits vor Beginn der Veranstaltung dreht der NDR für die plattdeutsche Sendung De Noorden op Platt. Gegen 19:30 Uhr schaltet dann das NDR Regionalmagazin Hallo Niedersachsen live auf dem Festplatz. Und Reporter Schorse von NDR 1 Niedersachsen berichtet immer wieder live im Radio aus Neu Sankt Jürgen.

Weitere Erntefeste

Alle Termine im Überblick Samstag, 28. September 2024, 15 Uhr, Neu Sankt Jürgen

Samstag, 5. Oktober 2024, 15 Uhr, Norden

Sonntag, 6. Oktober 2024, 15 Uhr, Sittensen

