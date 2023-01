Jens Krause verabschiedet sich

Jens Krause hat viele Jahre das Programm von NDR 1 Niedersachsen geprägt. Das Radio war schon immer seine Leidenschaft: Bereits als kleiner Junge habe er am Tor vom Funkhaus in Hannover gerüttelt, erinnert sich Krause. "Du warst jemand, der NDR 1 Niedersachsen gelebt hat" bedankt sich Ludger Vielemeier, Chefredakteur Audio.

Jens Krause hat in seiner Radio-Karriere viel erlebt, besonders gerne erinnert er sich an diesen Moment: "Da hat mich eine ältere Dame bei einer Funkhausbesichtigung zur Seite genommen und sagte, wenn ich im Radio bin, sei das so, als würde ich bei ihr am Küchentisch sitzen. Das ist das größte Kompliment für einen Moderator." Krauses Vater war damals skeptisch als er zum Radio ging, ob das ein richtiger Job sei. "Und jetzt habe ich es tatsächlich bis zur Rente geschafft."

Jens Krause hat eine beeindruckende Radio-Karriere gemacht – NDR 1 Niedersachsen sagt Danke für die unzähligen schönen Momente mit ihm! Seine letzten beiden Sendungen hat Jens Krause am 14. und 15. Januar bis 17.30 Uhr.

