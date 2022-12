Sendedatum: 05.12.2022 09:20 Uhr Gewinnen Sie Tickets für Night of the Proms!

Bei der Night Of The Proms trifft Klassik auf Pop, Arie auf Charthit, Anzug auf Lederjacke, Stilettos auf Chucks und Tschaikowsky auf Boy George. Egal ob Rock, Pop oder Hip Hop - das Orchester verwandelt die bekannten Hits der Stargäste in ein ganz besonderes Hörerlebnis. Mit dabei sind Kool & the Gang, Amy Macdonald, Nik Kershaw, Carol Decker und Matt Simons.

Einschalten und VIP-Tickets gewinnen

NDR 1 Niedersachsen verlost drei Mal zwei VIP-Tickets für die Night of the Proms, inkl. Backstage-Party nach dem Konzert und Parkausweis, am 8. Dezember 2022 in der ZAG-Arena in Hannover. Sie können mitmachen: Einfach das untenstehende Formular ausfüllen und abschicken. Die Teilnahme ist bis zum 4. Dezember 2022 um 23.59 Uhr möglich. Hier geht es zu den Teilnahmebedingungen. NDR 1 Niedersachsen wünscht viel Glück!

Veranstaltungen Night of the Proms 2022 Night of the Proms kehrt 2022 zurück: Kool & the Gang, Amy Macdonald, Nik Kershaw und Carol Decker sind dabei. NDR 1 Niedersachsen präsentiert die Show in Hannover. mehr

Informationen zu Ihnen Vor- und Nachname: * Straße, Nr.: * PLZ: * Wohnort: * Telefonnummer zur Gewinnbenachrichtigung: * E-Mail-Adresse: Geburtsdatum: Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 05.12.2022 | 09:20 Uhr