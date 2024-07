Die neue Stimme von NDR 1 Niedersachsen Sendedatum: 15.07.2024 09:00 Uhr Haben Sie sich schon einmal gefragt: Wer spricht da eigentlich? Der gebürtige Oldenburger Nils Nelleßen wird in Zukunft täglich bei NDR 1 Niedersachsen zu hören sein.

"Da klingt doch anders, aber was?" – Das fragen sich heute wahrscheinlich einige Hörerinnen und Hörer von NDR 1 Niedersachsen. Denn im Programm ist eine neue Stimme zu hören: Nils Nelleßen ist ab sofort die Stationsstimme, auch Station Voice genannt. Er spricht künftig alle Sendungsnamen, Rubriken und viele andere Elemente im Programm. Er tritt damit die Nachfolge von Uwe Hessenmüller an, der nach 23 Jahren in den Ruhestand gegangen ist.

Nils Nelleßen ist Schauspieler und Synchronsprecher. Bekannt wurde er vor allem mit der ZDF Serie "Der Kriminalist". 16 Jahre spielte er den Pathologen an der Seite von Christian Berkel.

Die neue Stimme ist am Montag, den 15. Juli im NDR 1 Niedersachsen Studio: Nils Nelleßen stellt sich den Hörerinnen und Hörern ganz persönlich vor. Von 6 Uhr bis 11 Uhr begleitet er die Moderatorinnen und Moderatoren. Am Abend können Sie ihn im Regionalmagazin „Hallo Niedersachsen“ im NDR Fernsehen sehen.

