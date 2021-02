Stand: 26.02.2021 13:40 Uhr Berufe-Raten mit Schorse: Die Bibliothekarin

Drei Wochen lang ist Schorse in Niedersachsen unterwegs gewesen und hat Berufe vorgestellt, die erraten werden wollten. Am Freitag, 26. Februar, stellt er den letzten Beruf, den es zu erraten gilt, vor: die Bibliothekarin. Dafür trifft er sich mit Elisabeth Engl in Wolfenbüttel. Sie führt Schorse in die Geheimnisse ihres Berufes ein und erzählt, warum sie diesen Beruf gewählt hat.

Weitere Informationen 1 Min Im Gespräch mit Bibliothekarin Elisabeth Engl Der letzte gesuchte Beruf der Tour ist die Bibliothekarin. Schorse hat Elisabeth Engl in der Augusta Bibliothek in Wolfenbüttel besucht. 1 Min

