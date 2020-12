40 Jahre NDR 1 Niedersachsen: Wir feiern Geburtstag! Sendedatum: 02.01.2021 06:00 Uhr In der ersten Januar-Woche feiert NDR 1 Niedersachsen 40-jähriges Jubiläum mit "historischen" Programmausschnitten, Anekdoten und ihren Geschichten!

Erinnern Sie sich noch an die allererste Entenjagd? Oder an den Quiz-Professor oder das Radio-Rätsel? Am 2. Januar 1981 wurde im Landesfunkhaus Niedersachsen zum ersten Mal der Vorspann von NDR 1 Niedersachsen abgefahren. Seitdem ist viel passiert. Zu unserem runden Geburtstag drehen wir die Zeit zurück. Es gibt ein Wiederhören mit legendären Sendungen, alten Kollegen und beliebten Rätsel-Spielen. Und wir erinnern an große Stars, die bei NDR 1 Niedersachsen zu Gast waren: Evelyn Hamann, Udo Jürgens, Maximilian Schell, Harald Juhnke und viele andere.

Unsere Moderatorinnen und Moderatoren berichten von tollen Begegnungen und Live-Auftritten. Michael Thürnau und Lutz Ackermann lieferten sich einst ein Bratwurst-Duell. Sie verkauften Würste für den guten Zweck und 4.000 Hörerinnen und Hörer waren dabei. Am Ende siegte Michael Thürnau. "Wenn es um Bratwürste geht, vertrauen mir die Leute", lautet sein Fazit. Ein Höhepunkt für Lutz Ackermann war das Eisfest in Bad Zwischenahn. Auf einem zugefrorenen See wurde eine Modenschau aufgeführt. Eine Schrecksekunde gab es, als die Wildecker Herzbuben auftraten und das Eis bedrohlich knackte. Passiert ist zum Glück nichts. Das Eis hielt den Schwergewichten Stand. Martina Gilica schildert ihre Erlebnisse auf der Weltausstellung Expo 2000 in Hannover. Reinhard Stein erzählt, dass er eigentlich in der Sport-Redaktion arbeiten sollte, dann aber zum Quiz- und Promi-Experten wurde.

Musik-Klassiker von 1981

Dazu gibt es viel Musik aus unserem Geburtsjahr 1981 - von Depeche Mode bis zum Ententanz. Zwischen 9 und 12 Uhr spielen wir einen besonderen Musik-Mix. Lutz Ackermann, der langjährige Musik- und Unterhaltungschef von NDR 1 Niedersachsen, hat seine Lieblings-Schlager rausgesucht. Mit dabei sind Andrea Berg, Semino Rossi und die Kastelruther Spatzen. Die schönsten Schnulzen gibt es zwischen 12 und 14 Uhr in Arnos Schulzenstunde.

6 bis 9 Uhr Martina Gilica mit Gast Monika Walden

9 bis 12 Uhr Michael Thürnau mit Gast Lutz Ackermann

12 bis 14 Uhr Arnos Schnulzenstunde mit Arno Beyer

14 bis 17.30 Uhr Michael Thürnau mit Gast Reinhard Stein

Vom 2. bis zum 8. Januar gehen die Feierlichkeiten noch weiter. Es gibt "historische" Programmausschnitten, Pannen und Anekdoten und ihre Geschichten bei uns im Programm!

AUDIO: Der Quiz-Professor mit Reinhard Stein (1988) (2 Min)

AUDIO: Die erste Entenjagd (1985) (2 Min)

AUDIO: Treffpunkt Radio: Der Jodel-Wettbewerb (1985) (2 Min)

AUDIO: Granatpulen in Hooksiel (1985) (2 Min)

Wir freuen uns auf Ihre Geschichten mit NDR 1 Niedersachsen: Was haben Sie mit NDR 1 Niedersachsen erlebt? Sie haben sich über NDR 1 Niedersachsen kennengelernt? Im Jahr 1997 haben Sie eine Traumreise bei NDR 1 Niedersachsen gewonnen? Erzählen Sie es uns unter der Telefonnummer 0511 - 88 40 66.

Einfach das Formular ausfüllen und abschicken. NDR 1 Niedersachsen freut sich auf Ihre Geschichte!

