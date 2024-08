Wacken Open Air 2025: Alle Infos zu Bands, Tickets und Anreise Stand: 05.08.2024 08:30 Uhr Die ersten Informationen für das Wacken Open Air 2025 sind raus: Die Festival-Tickets kosten 333 Euro. Ein kostenpflichtiger Access-Pass zur Anreise ist im kommendem Jahr für alle Tage und alle Fahrzeuge ein Muss. Erste Bands sind auch bereits bekannt.

Die Veranstalter des Wacken Open Air haben erste Informationen zum Festival 2025 herausgegeben. Tickets werden demnach auch im kommenden Jahr 333 Euro kosten. Der Vorverkauf begann am Sonntagabend gegen 20 Uhr, auch am Montagmorgen waren noch Karten zu bekommen. In den vergangenen Jahren waren die Tickets in wenigen Stunden verkauft.

Die ersten Bands für das kommende Wacken Open Air, das vom 30. Juli bis zum 2. August 2025 steigt, stehen bereits fest - unter ihnen Machine Head, Saltatio Mortis, Papa Roach und Gojira (alle bestätigten Bands siehe unten). Die Festival-Ausgabe 2024 war am Wochenende zu Ende gegangen.

Wacken-Festival 2025: Anreisekonzept bleibt bestehen

Wenig überraschend ist das neue Anreisekonzept - die Besucher wurden über mehrere, vorgeschriebene Routen zum Gelände geführt, Staus gab es kaum - für Festival-Mitgründer Holger Hübner "voll aufgegangen". Co-Grüner Thomas Jensen zeigte sich auf einer Pressekonferenz sogar "überwältigt".

Neu: Kostenpflichtige Access-Passes an allen Tagen

Für 2025 gilt: Auch dann können Besucher schon am Sonntag vor Konzertbeginn anreisen. Ein kostenpflichtiger Access-Pass ist im kommendem Jahr allerdings für alle Tage und alle Fahrzeuge ein Muss, in diesem Jahr hatten die Access-Passes für alle Tage außer Sonntag nichts gekostet.

Ein Access-Pass gilt pro Auto - und kostet 33 Euro

Dieser sogenannte Access-Pass kostet 2025 nicht mehr 66 Euro pro Auto, sondern 33 Euro pro Auto (66 Euro für Wohnmobile, Wohnwagen und andere Fahrzeuge mit einem Gewicht von mehr als 3,5 Tonnen). Der Pass gilt weiterhin für einen speziellen Anreisetag und eine dazugehörige Route.

Das Kontingent pro Tag sei begrenzt, teilten die Veranstalter mit. Der Vorverkauf für diese Auto-Tickets soll spätestens im Frühjahr beginnen.

ÖPNV-Fahrgäste benötigen keinen Access-Pass zur Anreise

Thomas Jensen bat die Fans, die Autos aus Nachhaltigkeitsgründen mit möglichst vielen Menschen zu besetzen. Außerdem appellieren die Veranstalter auf der Wacken-Homepage daran, mit Bus, Zug und Metal-Train anzureisen. ÖPNV-Fahrgäste brauchen demnach keinen Access-Pass. Das gilt auch für alle Metalheads, die zu Fuß oder auf dem Rad kommen.

34 Bands sind für 2025 bereits angekündigt

Diese Bands werden 2025 nach Angaben der Veranstalter beim Wacken Open Air auftreten:

Machine Head

Saltatio Mortis

Papa Roach

Gojira

Apocalyptica

Saxon

Within Temptation

Dimmu Borgir

Ministry

Michael Schenker "My Years With UFO" Set

Peyton Parrish

Beyond The Black

Clawfinger

Grave Digger "45th Anniversary Show"

August Burns Red

Obituary

Windrose

Brothers Of Metal

Tarja & Marko Hietala

Hanabie

Decapitated

Destruction

Celeste

Orange Goblin "30th Anniversary"

Angel Witch

Dominum

Exhorder "Slaughter In The Vatican Show"

Night Demon "Curse Of The Damned 10th Anniversary Show"

Mimi Barks

Seven Spires

Clowns

Dool

Crownshift

Midnight "Complete & Total Hell Set"

